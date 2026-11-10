Шесть судеб, шесть историй: кем хотят стать осуждённые после освобождения

Один мечтает открыть собственную пекарню, другой собирается наладить производство национальных калпаков, третий хочет стать мебельщиком. Кто-то только учится обращаться со швейной машиной, а кто-то продолжает заниматься профессией, освоенной ещё до лишения свободы. Все они отбывают наказание в исправительных учреждениях Кыргызстана, но уже сегодня задумываются о том, чем будут заниматься после освобождения.

С историями осуждённых корреспондент "Вечернего Бишкека" познакомилась во время пресс-тура по производственным участкам исправительных учреждений № 1 и № 27 ГСИН Кыргызстана

За дверями мастерских работают швейные машины, изготавливают мебель, выпекают хлеб, раскраивают национальные головные уборы и выращивают овощи. Одни осуждённые впервые осваивают ремесло, другие используют знания и опыт, полученные до заключения.

Работа здесь оплачивается. Размер заработка зависит от производства и объёма выполненных заказов. Некоторые осуждённые перечисляют деньги своим семьям, другие рассчитывают накопить средства. Но в разговорах с журналистами речь шла не только о заработной плате. Почти у каждого собеседника нашлись планы, связанные с будущей профессией.

В исправительном учреждении № 27 действует мебельный цех, где изготавливают столы, стулья, кровати и другие изделия. Среди работников Мелис, который до лишения свободы занимался строительством.

По его словам, производственный участок начал работать в мае 2026 года. Первые заказы были относительно простыми: осуждённые изготавливали небольшие кофейные столики. Постепенно ассортимент расширялся, а вместе с ним усложнялась работа.

"Сначала мы изготавливали кофейные столики, а теперь выполняем более сложные заказы. Делаем столы, стулья, в том числе итальянские модели, обычные и двухъярусные кровати. С каждым месяцем осваиваем новые виды мебели", - рассказал Мелис.

Сегодня в цехе работают около 30 осуждённых. Для изготовления мебели необходимо освоить последовательность производственных операций, научиться работать с материалами и соблюдать требования к готовым изделиям.

Мелис признаётся, что прежний опыт в строительстве помог ему быстрее освоиться. По его словам, основы мебельного производства он изучил примерно за месяц.

За это время незнакомая прежде работа стала для него профессией, которой он хотел бы заниматься и после освобождения.

"Я отбываю наказание третий год. Думаю, через год или два выйду на свободу. Возможно, продолжу работать столяром-мебельщиком. Мне нравится эта профессия, и мы стараемся делать качественную мебель", - поделился он.

Рабочий день, по словам осуждённого, длится восемь часов. Заработная плата зависит от объёма выполненных заказов. В мебельном цехе она составляет от 8 до 30 тыс. сомов, а иногда бывает и выше.

Мелис рассказал, что значительную часть заработанных денег осуждённые отправляют своим семьям. Таким образом, даже находясь в исправительном учреждении, они получают возможность оказывать близким материальную помощь.

Сам он пока не говорит о конкретных планах открытия собственного дела. Но допускает, что после освобождения сможет продолжить работать столяром-мебельщиком. За время работы в цехе у него появилась возможность не только освоить новую профессию, но и оценить, насколько она ему подходит.

Совсем другой путь прошёл Леонид, который сегодня работает старшим пекарем в учреждении № 27.

До лишения свободы он занимался установкой кондиционеров. С хлебопекарным производством его прежняя работа никак не была связана. Осваивать новую профессию пришлось уже во время отбывания наказания.

Начинал Леонид с самой простой работы: просеивал муку, знакомился с производственным процессом и постепенно изучал особенности хлебопечения.

Позднее ему доверили обязанности кладовщика. Затем он научился самостоятельно выпекать хлеб, а со временем стал старшим пекарем.

Сегодня Леонид контролирует процесс выпечки и работу производственного участка. Всего хлебопечением он занимается девять лет.

Более семи лет осуждённый трудился в исправительном учреждении № 47. После его закрытия был переведён в учреждение № 27, где продолжил работать по приобретённой специальности.

По словам Леонида, сейчас в пекарне заняты 16 осуждённых. Производство организовано в три смены, а работа начинается в шесть часов утра.

Для выпечки используют муку первого и второго сортов. Готовый хлеб поставляют в восемь исправительных учреждений.

Таким образом, работа пекарни связана не только с обеспечением занятости осуждённых, но и с приготовлением продукции для других учреждений системы исполнения наказаний.

Леонид рассказал, что за годы его работы условия труда улучшились. Сейчас он получает 8 тыс. сомов на руки.

У него двое детей. После освобождения он хотел бы продолжить заниматься хлебопечением. Среди его планов есть и возможность открыть собственную пекарню.

До предполагаемого освобождения остаётся несколько месяцев. Леонид рассчитывает выйти на свободу в апреле 2027 года.

В учреждении № 27 есть и производство, связанное с национальными традициями Кыргызстана. Здесь осуждённые занимаются изготовлением калпаков.

Один из работников, Мыктыбек, прежде трудился в строительной сфере. В исправительном учреждении он освоил раскрой национальных головных уборов.

На первый взгляд изготовление калпака может показаться несложным занятием. Однако раскрой требует точности: необходимо правильно подготовить детали будущего изделия, соблюсти размеры и форму.

Именно этой частью производства занимается Мыктыбек.

По его словам, приобретённые навыки он хотел бы использовать после освобождения. Осуждённый рассчитывает оборудовать дома небольшую мастерскую и самостоятельно изготавливать калпаки различных моделей.

Раньше его профессиональные планы были связаны со строительством. Теперь он рассматривает возможность заняться производством национальных головных уборов.

Мыктыбек считает, что такая продукция может пользоваться спросом, а собственная мастерская позволит ему получать доход.

Ещё одно направление работы в учреждении № 27 связано с пошивом женской одежды.

Новый швейный цех начал работать незадолго до пресс-тура. Здесь изготавливают платья, брюки, рубашки и другие изделия. Осуждённые осваивают операции разной сложности, постепенно переходя от простых заданий к более сложным.

Для одних работников швейное дело стало совершенно новой профессией. Другие пришли сюда с определённым опытом.

Болот работает в цехе около десяти дней. Он только начинает осваивать швейную машину и знакомиться с технологией изготовления одежды.

По его словам, пока он выполняет несложные операции. Но в дальнейшем хотел бы научиться самостоятельно кроить ткань и выполнять более сложные заказы.

"Мы начали работать совсем недавно, около десяти дней назад. Я хотел бы научиться кроить, хорошо освоить эту профессию и в дальнейшем выполнять сложные заказы", - рассказал Болот.

Ему 38 лет, у него трое детей. До окончания срока наказания, по словам осуждённого, осталось год и девять месяцев.

За это время он рассчитывает приобрести навыки, которые позволят ему увереннее работать в швейном производстве.

Пока Болот только начинает знакомство с профессией, его коллега Алибек уже имеет опыт изготовления одежды.

Швейное дело он освоил в России, где занимался пошивом камуфляжной одежды и спальных мешков.

После экстрадиции в Кыргызстан Алибек продолжил работать по знакомой специальности. Однако ассортимент изделий изменился.

Теперь он занимается пошивом женской одежды, в том числе костюмов-двоек и брюк.

По словам осуждённого, новая работа позволяет ему знакомиться с другими моделями и осваивать дополнительные операции.

Алибек признаётся, что раньше не задумывался о профессии дизайнера. Но работа с женской одеждой заинтересовала его, особенно когда речь заходит о сложных изделиях.

Он хотел бы научиться выполнять более трудные заказы и в дальнейшем попробовать себя в предпринимательстве.

В числе его планов возможность найти инвестора или самостоятельно организовать швейное производство.

Алибеку 28 лет. До окончания срока наказания, по его словам, осталось три года и два месяца.

Сейчас он продолжает совершенствовать навыки, полученные ещё в России, и осваивать новые направления швейного дела.

В исправительном учреждении № 1 трудовая деятельность осуждённых не ограничивается промышленными цехами. Здесь также занимаются выращиванием овощей и зелени.

На территории учреждения расположена теплица площадью около 300 квадратных метров.

В ней выращивают помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец, редис, петрушку, укроп и кинзу.

Уходом за растениями ежедневно занимаются три осуждённых. Они следят за состоянием рассады, выполняют необходимые работы и готовят овощи и зелень к сбору урожая.

Один из работников, Александр, по профессии агроном.

В отличие от тех, кто осваивает новое ремесло, он получил профессиональные знания ещё до лишения свободы. Теперь применяет их в теплице исправительного учреждения.

По его словам, здесь высажено около 500 единиц рассады. Первый урожай составил примерно 100 килограммов овощей и зелени.

Собранную продукцию передали в столовую учреждения для приготовления пищи.

Следующий урожай огурцов планируется получить в декабре, а в январе ожидается сбор других культур.

Для Александра работа в теплице является продолжением профессиональной деятельности, которой он занимался прежде.

До окончания срока наказания ему осталось четыре года. После освобождения он намерен продолжить работать агрономом.

Примечание редакции: В целях соблюдения журналистской этики и защиты персональных данных имена осуждённых изменены, а их лица на фотографиях скрыты.