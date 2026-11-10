В учреждениях ГСИН число производств выросло почти в четыре раза

В исправительных учреждениях Кыргызстана за год количество производственных участков государственного предприятия "Келечек" увеличилось почти в четыре раза. Если в 2025 году их было около восьми, то в 2026 году число достигло 30. Сегодня на различных производствах трудятся порядка 1,5 тыс. осуждённых.

Об этом во время пресс-тура для журналистов рассказал директор государственного предприятия "Келечек" при ГСИН Акматали Атабаев.

По его словам, ещё недавно производственная деятельность в исправительных учреждениях была значительно скромнее. Однако за последний год удалось расширить сотрудничество с предпринимателями, привлечь инвесторов и организовать новые рабочие места для осуждённых.

Особенно заметные изменения произошли в исправительном учреждении № 27. Если в 2025 году здесь действовал всего один производственный участок, то сейчас их уже восемь. До конца 2026 года планируется открыть ещё два.

Атабаев пояснил, что государственное предприятие "Келечек" занимается организацией производственной деятельности, взаимодействует с предпринимателями, участвует в выполнении заказов и реализации готовой продукции.

По его словам, сотрудничество с бизнесом позволяет открывать производства, которые работают не только для внутренних нужд исправительных учреждений, но и для внешних заказчиков.

Одним из новых проектов станет бетонный завод, который планируется запустить при участии китайских инвесторов.

Как сообщил директор предприятия, начало его работы намечено на середину ноября 2026 года. На заводе предполагается выпускать бетон марок М350, М400 и М500.

По информации Атабаева, на новом производстве планируется трудоустроить около 50 осуждённых.

Ещё одним направлением станет выпуск строительных материалов. В исправительном учреждении № 8 ведётся строительство кирпичного завода.

Руководитель "Келечека" рассказал, что после завершения строительных и подготовительных работ предприятие сможет приступить к выпуску продукции.

При этом запуск новых производств требует не только оборудования и помещений, но и постоянных заказов. Поэтому предприятие продолжает сотрудничать с предпринимателями, заинтересованными в изготовлении продукции на территории исправительных учреждений.

Атабаев отметил, что сегодня производственная деятельность охватывает различные направления. Осуждённые занимаются пошивом одежды, изготовлением мебели, металлообработкой и другими видами работ.

Часть готовой продукции используется для нужд уголовно-исполнительной системы, другая реализуется внешним заказчикам.

Отдельно директор рассказал об истории предприятия. По его словам, "Келечек" был создан в 2014 году для организации производственной деятельности в исправительных учреждениях.

За время работы предприятие участвовало в выполнении различных заказов, в том числе связанных с государственными нуждами.

В качестве одного из примеров Атабаев привёл изготовление спиральных заграждений для кыргызско-таджикской границы в 2025 году.

По его словам, выполнение подобных заказов требует организации производственного процесса, обеспечения материалами и соблюдения установленных требований к готовой продукции.

Говоря о трудовой занятости осуждённых, директор "Келечека" сообщил, что работа на производственных участках оплачивается.

Он также затронул вопросы социального и медицинского страхования осуждённых, привлекаемых к труду.

Атабаев отметил, что увеличение количества производственных участков позволяет создавать дополнительные рабочие места. При этом для стабильной работы предприятий необходимо обеспечивать их заказами и своевременно организовывать поставки сырья и материалов.

По его словам, "Келечек" продолжает искать партнёров среди предпринимателей и организаций, заинтересованных в размещении производств и выполнении заказов.

В ближайших планах предприятия запуск бетонного завода, завершение строительства кирпичного производства в учреждении № 8 и открытие ещё двух участков в учреждении № 27.

Как подчеркнул Акматали Атабаев, предприятие намерено продолжать сотрудничество с инвесторами, расширять производственную деятельность и создавать дополнительные рабочие места для осуждённых.