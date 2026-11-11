Украинский нападающий таласского клуба "Азия" Николай Агапов стал лучшим бомбардиром чемпионата Кыргызстана по футболу сезона-2026, завершив турнир с 20 забитыми мячами.

Свой 20-й гол 32-летний форвард забил 8 ноября в матче заключительного, 30-го тура Жогорку лиги против бишкекского "Дордоя". Агапов отличился на 37-й минуте после передачи Максата Алыгулова, а "Азия" одержала уверенную победу со счётом 5:2.

Второе место в гонке бомбардиров занял одноклубник Агапова Максат Алыгулов, записавший на свой счёт 19 голов. Третьим стал российский нападающий "Илбирса" Илья Карпук с 17 мячами.

Агапов перешёл в "Азию" перед началом сезона-2026. Ранее украинец выступал за клубы Казахстана, Малайзии и Латвии, а в 2023 году становился лучшим бомбардиром Первой лиги Казахстана.

Под руководством известного в прошлом футболиста киевского "Динамо" Максима Шацких "Азия" завершила свой дебютный сезон в высшем дивизионе Кыргызстана на четвёртом месте, набрав 61 очко.