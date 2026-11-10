В Кыргызстане более 20 лет бесплатно использовали сельхозземли

В рамках расследования уголовного дела ГКНБ Кыргызстана межведомственная комиссия выявила 1346 гектаров неучтённых земель.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, большая часть выявленных земельных участков на протяжении более 20 лет использовалась гражданами бесплатно, без заключения договоров аренды с органами местного самоуправления.
В ходе инвентаризации были выявлены следующие земельные угодья:
- 864,15 га богарных земель;
- 483,85 га орошаемых земель;
- 18,29 га сенокосных угодий;
- 14 га земель населённых пунктов.
"Возвращение земель в законный оборот позволит увеличить поступления в местный бюджет, создать условия для развития сельскохозяйственного производства и привлечения добросовестных землепользователей.
Кроме того, ожидается, что использование выявленных земель по назначению будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении ГКНБ.