В Кыргызстане более 20 лет бесплатно использовали сельхозземли

В рамках расследования уголовного дела ГКНБ Кыргызстана межведомственная комиссия выявила 1346 гектаров неучтённых земель.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, большая часть выявленных земельных участков на протяжении более 20 лет использовалась гражданами бесплатно, без заключения договоров аренды с органами местного самоуправления.

В ходе инвентаризации были выявлены следующие земельные угодья:

- 864,15 га богарных земель;

- 483,85 га орошаемых земель;

- 18,29 га сенокосных угодий;

- 14 га земель населённых пунктов.

"Возвращение земель в законный оборот позволит увеличить поступления в местный бюджет, создать условия для развития сельскохозяйственного производства и привлечения добросовестных землепользователей.

Кроме того, ожидается, что использование выявленных земель по назначению будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении ГКНБ.