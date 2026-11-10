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В Кыргызстане более 20 лет бесплатно использовали сельхозземли

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В рамках расследования уголовного дела ГКНБ Кыргызстана межведомственная комиссия выявила 1346 гектаров неучтённых земель.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По её данным, большая часть выявленных земельных участков на протяжении более 20 лет использовалась гражданами бесплатно, без заключения договоров аренды с органами местного самоуправления.

В ходе инвентаризации были выявлены следующие земельные угодья:

- 864,15 га богарных земель;

- 483,85 га орошаемых земель;

- 18,29 га сенокосных угодий;

- 14 га земель населённых пунктов.

"Возвращение земель в законный оборот позволит увеличить поступления в местный бюджет, создать условия для развития сельскохозяйственного производства и привлечения добросовестных землепользователей.

Кроме того, ожидается, что использование выявленных земель по назначению будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/462949
Теги:
ГКНБ, земельный участок, сельское хозяйство, Кыргызстан
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