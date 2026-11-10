В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

Новым военным прокурором Ошского гарнизона назначен Жыргалбек Курманбеков. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По её данным, заместитель Генерального прокурора, Военный прокурор Кыргызской Республики Кумарбек Байдылдаев представил нового руководителя коллективу военной прокуратуры Ошского гарнизона и руководителям воинских формирований.

В ходе представления были обозначены основные задачи органов военной прокуратуры, включая обеспечение законности, укрепление воинской дисциплины и защиту прав и свобод военнослужащих.

Особое внимание также было уделено надзору за соблюдением законодательства в Вооружённых Силах Кыргызской Республики.