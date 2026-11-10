Из Армении в Кыргызстан экстрадировали обвиняемого в наркопреступлении

Из Армении в Кыргызстан экстрадирован гражданин И.Ш. находившийся в международном розыске по обвинению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По её данным, экстрадиция состоялась в результате взаимодействия Генпрокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Армении.

По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с другими лицами занимался незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

В сопровождении сотрудников МВД обвиняемого доставили в Кыргызстан и водворили в следственный изолятор для дальнейшего уголовного преследования.

В Генпрокуратуре отметили, что работа по розыску и экстрадиции лиц, скрывающихся от уголовного преследования, продолжается.