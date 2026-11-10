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В Бишкеке после драки у мужчины обнаружили пистолет и наркотики

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В Бишкеке сотрудники милиции задержали гражданина, ранее состоявшего на оперативном учёте МВД как активный член организованной преступной группы. В его автомобиле обнаружили огнестрельное оружие, наркотики и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По её данным, 8 ноября ранним утром в одном из развлекательных заведений столицы произошла драка с участием гражданина Н.А., 1989 года рождения. После конфликта он покинул заведение на автомобиле BMW.

Около 06:40 сотрудники милиции остановили автомобиль, который передвигался без государственных регистрационных номерных знаков. Транспортное средство водворили на штрафстоянку.

Во время оформления документов пассажир автомобиля, являвшийся его владельцем, начал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции и угрожать им физической расправой.

В результате гражданина Н.А. доставили в ГОМ-5 Первомайского района Бишкека.

В ходе проверки выяснилось, что ранее он состоял на оперативном учёте МВД как активный член ОПГ.

Сотрудники УБОП ГУУР МВД совместно с ГУВД Бишкека провели следственные мероприятия, в том числе обыск принадлежащего ему автомобиля. В салоне обнаружили пистолет неизвестной марки, предположительно наркотическое вещество и четыре боеприпаса.

По результатам экспертиз установлено, что изъятый пистолет является огнестрельным оружием, обнаруженное вещество признано наркотическим средством, а все четыре боеприпаса пригодны для стрельбы, задержанного водворили в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/462954
Теги:
задержание, наркотики, ОПГ, оружие, Бишкек, милиция
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