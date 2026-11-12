Владимир Агафонов: "Туристический кружок должен быть в каждой школе КР"

В горной стране, такой как Кыргызстан, в каждой школе должен работать туристический кружок, а дети должны получать навыки поведения в горах под руководством опытных инструкторов. Такое мнение в беседе с корреспондентом VB.KG высказал руководитель Федерации спортивного туризма Кыргызстана и туристического клуба "Странник" Владимир Агафонов.

Одной из тем разговора стала трагедия в ущелье Ала-Арча, где погиб подросток. На фоне случившегося вновь возникли вопросы: почему несовершеннолетние оказываются в горах самостоятельно, насколько это допустимо и что необходимо сделать, чтобы у детей и подростков была возможность заниматься горным туризмом организованно и безопасно.

Владимир Агафонов признался, что подробностей произошедшего не знает и, как и остальные, следит за информацией в новостях. Поэтому делать поспешные выводы о причинах трагедии он считает неправильным. Однако сам случай, по его мнению, вновь обратил внимание на проблему, которая существует в Кыргызстане уже не первый год.

"Последние несколько лет у нас, что называется, из каждого утюга пропагандируется альпинизм, горный туризм, рассказывается о наших красивых горах, о том, что туда надо ходить, что там хорошо, красиво и здорово. Ходите в горы и будете счастливы. Я совершенно согласен с этим посылом. Это замечательно. Только система оказалась к этому не готова", - говорит Агафонов.

По его словам, несколько лет назад после ряда несчастных случаев с участием школьников Министерство образования издало приказ, фактически запретивший массовые выезды школьных классов на природу. Речь шла о ситуациях, когда учителя организовывали поездки и прогулки в горы, не имея специальной туристической подготовки.

"Учительница с классом поехала в горы. Но она ведь не инструктор по туризму. Просто хотела вывести детей, например, в Аламединское ущелье, погулять. А потом происходили несчастные случаи. Одна из девочек, которой было около 15 лет, встала на камни возле речки, чтобы сделать селфи, поскользнулась, упала в воду и погибла. После нескольких таких случаев было принято решение просто запретить подобные массовые выезды. И теперь школы практически не выезжают на природу", - рассказал собеседник.

Однако запрет на организованные школьные походы не означает, что у подростков пропало желание ходить в горы. Напротив, Агафонов регулярно встречает там ребят 14–17 лет, которые путешествуют самостоятельно или небольшими компаниями, зачастую не имея необходимых знаний и опыта.

"Последние два-три года я постоянно хожу в горы с детьми и очень часто встречаю молодых людей такого возраста, которые совершенно самостоятельно, в одиночку или вдвоем бродят по горам, практически ничего о них не зная. Я всегда удивляюсь: где их родители, как они их отпустили? При этом видно, что ребята из вполне благополучных семей, не беспризорники. Пора этот запрет Минобразования отменить", - отмечает он.

По мнению руководителя Федерации спортивного туризма, проблема заключается в отсутствии доступной системы детских туристических секций. Подросткам, которые хотят заниматься горным туризмом, зачастую просто некуда обратиться, чтобы получить первоначальную подготовку, научиться ориентироваться на местности, оценивать риски и ходить в походы вместе с опытными инструкторами.

"Секций и кружков, куда ребенок мог бы записаться, пройти обучение, получить подготовку в группе с инструктором, тренером, у нас катастрофически не хватает. Их буквально раз-два - и обчелся на весь Кыргызстан", - говорит Агафонов.

Среди действующих объединений он называет детскую походную секцию клуба "Странник", а также взрослые туристические секции "Тенгри-Тоо" и "Скиф-Политех". При этом, по его словам, сейчас начинают развиваться и новые направления детского горного туризма.

Но, убежден собеседник, этого недостаточно. Туристический кружок должен быть в каждой школе, а при учебном заведении должен работать подготовленный инструктор по горному туризму.

Такой специалист мог бы не только постоянно заниматься с детьми, но и помогать другим учителям организовывать походы, консультировать классных руководителей по вопросам безопасности, сезонности маршрутов, необходимого снаряжения и сопровождать школьные группы.

"На мой взгляд, это самый лучший вариант, чтобы подобных случаев происходило меньше. Нельзя просто запретить детям ходить в горы. Нужно создать условия, чтобы они могли делать это организованно, получали знания и находились под присмотром людей, которые действительно понимают, как вести себя в горах", - считает Агафонов.

При этом он подчеркивает, что развитие детского туризма важно не только с точки зрения безопасности. Походы и путешествия по Кыргызстану имеют большое воспитательное и образовательное значение.

Знакомство с природой, географией, историей и особенностями родного края формирует у детей интерес к своей стране. Ребята учатся видеть ее разнообразие, узнают новые места и постепенно начинают воспринимать Кыргызстан не только как город, в котором живут, но и как большую и красивую страну с уникальными природными богатствами.

"Это краеведение, изучение родного края, родной природы. Это помогает лучше знать и любить свою родину. Любить можно только то, что ты знаешь. Я абсолютно уверен, что человек, который вырос только в городе, ни разу не выбирался на природу, имеет гораздо меньше стимулов после окончания школы остаться здесь, в Кыргызстане. Ему хочется уехать туда, где, как ему кажется, лучше.

А ребята, которые увидели красоту родного края со всех сторон, познакомились с природой, ее многогранностью и разнообразием, искренне влюбляются в свою родину. Даже уезжая куда-то, они потом возвращаются и хотят что-то сделать для своей страны", - рассуждает руководитель клуба "Странник".

По его мнению, настоящий патриотизм невозможно воспитать только формальными мероприятиями.

"Если мы хотим воспитывать молодых людей патриотами, недостаточно просто стоять с рукой у сердца и каждый день слушать гимн под флагом. Нужно прививать любовь к родной природе, изучать свой край, показывать детям красоту и богатство своей земли. Именно такими методами воспитываются истинный патриотизм и любовь к своей родине", - заключил Владимир Агафонов.