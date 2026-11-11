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В Турции отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

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- Светлана Лаптева
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В столице Турции состоялось международное мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения выдающегося кыргызского просветителя, ученого и государственного деятеля Касыма Тыныстанова. Встреча прошла 9 ноября в генеральном секретариате Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в рамках Дней истории и памяти предков.

Мероприятие под названием "Интеллектуальное пробуждение Туркестана и борьба за свободу" объединило представителей государственных и общественных кругов Турции и Кыргызстана, дипломатов, ученых и деятелей культуры.

В числе участников были депутат Жогорку Кенеша Болот Сагынаев, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф, представитель Кыргызстана в организации Марат Тагаев, заместитель председателя Партии националистического движения Турции (MHP), президент Института Чингиза Айтматова, профессор Ильяс Топсакал, а также председатель Союза писателей Евразии Уфук Тузман.

В рамках встречи была организована фотовыставка, посвященная участникам Бакинского тюркологического съезда и просветителям Туркестана. Участники также заслушали научные доклады, посмотрели видеоматериал о супруге Касыма Тыныстанова. В завершение культурной программы прозвучало стихотворение ученого "Жаштарга" ("Молодежи").

Выступая на мероприятии, Болот Сагынаев подчеркнул значение Дней истории и памяти предков, которые отмечаются в Кыргызстане 7 и 8 ноября. Он отметил особую роль Касыма Тыныстанова в становлении кыргызского языкознания, создании научной основы кыргызского языка, развитии национального образования и науки.

Депутат также обратил внимание на исторические связи кыргызского и турецкого народов, их братские отношения и общее культурное наследие. По его словам, сохранение памяти о выдающихся личностях и знакомство молодого поколения с их жизненным путем и трудами являются важной задачей.

Мероприятие стало площадкой для знакомства международной аудитории с историческим и духовным наследием кыргызского народа, а также способствовало укреплению кыргызско-турецкой дружбы и развитию научного и культурного сотрудничества между тюркскими народами.мире.


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URL: https://www.vb.kg/462980
Теги:
Кыргызстан, Организация тюркских государств
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