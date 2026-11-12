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Спецтехника из России: в Бишкеке презентовали новые финансовые инструменты

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в рамках деловой миссии российских машиностроительных предприятий прошла практическая сессия, посвященная финансовым инструментам и льготным механизмам приобретения сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники из России.

Мероприятие объединило производителей, потенциальных заказчиков, представителей профильных министерств, банков, лизинговых компаний и институтов развития Кыргызстана и России. Организаторами встречи выступили Торговое представительство России в Кыргызстане при участии Минпромторга РФ, Ассоциации "Росспецмаш" и Представительства АО "РЭЦ" в КР.Главной задачей сессии стало знакомство кыргызского бизнеса и госструктур с доступными схемами финансирования и программами поддержки при закупке техники.

В ходе обсуждения представители Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и мэрии Бишкека озвучили приоритетные направления развития отраслей и ключевые потребности в техническом переоснащении.

С российской стороны свои возможности представили пять крупных машиностроительных предприятий: объединение компаний "Алмаз", Краснокамский ремонтно-механический завод, "Мельинвест", Курганский завод дорожных машин и Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования. Производители презентовали линейки сельскохозяйственной, зерноперерабатывающей, дорожно-коммунальной и аварийно-спасательной техники.

Ключевым блоком программы стало обсуждение кредитования и лизинга. Представители Российско-Кыргызского фонда развития, Государственной лизинговой компании, "Элдик Лизинга", "АБанка", "Бакай Банка" и "Банка Азии" подробно рассказали о действующих финансовых продуктах. Особое внимание участники уделили гарантийным механизмам при недостатке залогового обеспечения, а также инструментам Российского экспортного центра по субсидированию и поддержке экспортных поставок.

Сессия прошла в рамках трехдневной российской бизнес-миссии. Программа также включает индивидуальные переговоры производителей с кыргызскими партнерами для детальной проработки контрактов и условий поставок.

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URL: https://www.vb.kg/462983
Теги:
Россия, Кыргызстан
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