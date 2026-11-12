В ОДКБ поддержали создание Евразийской экспертно-аналитической платформы

В Центре международной торговли в рамках Международного форума обеспечения коллективной безопасности состоялась дискуссионная сессия "ОДКБ: новые вызовы и перспективы регионального взаимодействия". Модератором встречи выступил начальник Отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов.

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в своем выступлении сделал акцент на ключевой роли аналитической работы и качественных экспертных оценок для всей деятельности Организации. По его словам, именно глубокая экспертиза позволяет трезво оценивать риски, вырабатывать обоснованные решения и сохранять устойчивость ОДКБ перед лицом новых вызовов.

С докладами на сессии выступили ведущие эксперты и представители аналитических центров, среди которых директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев, ректор РГСУ Андрей Хазин, исполнительный директор Научно-исследовательского института ШОС Шаньдунского университета Эдмунд Ли Шэн, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, директор ОФ "Институт исследования региональной интеграции" Таисия Мармонтова, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, директор Института Хо Ши Мина СПбГУ Владимир Колотов, депутат Государственной думы РФ IX созыва и вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова, научный сотрудник Института стратегических и международных исследований Бангладеш Нахиян Шаджид Хан, а также представители других научно-исследовательских институтов.

Участники провели обстоятельное обсуждение вопросов формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и рассмотрели роль экспертного сообщества в этих процессах. По итогам дискуссии было поддержано создание Евразийской экспертно-аналитической платформы.

В ходе встречи была отдельно подчеркнута роль ОДКБ как значимого стабилизирующего фактора и эффективной военно-политической структуры на пространстве Большой Евразии, нацеленной на поддержание устойчивого мира и стабильности в зоне своей ответственности.

Также в рамках сессии состоялась презентация концептуального доклада "ОДКБ как пространство безопасности и развития: перспективы межплатформенного взаимодействия в Большой Евразии", подготовленного ИКСА РАН при содействии Секретариата ОДКБ и Центра социально-консервативной политики (ЦСКП).