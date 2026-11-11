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Кыргызстан инициировал международную программу органического земледелия

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Кыргызстан выступил с инициативой создания международной программы "Органические территории горных стран", направленной на восстановление земель, защиту экосистем и развитие устойчивого сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, инициатива была представлена 10 ноября на тематическом мероприятии в Анталье (Турция), посвященном развитию органического сельского хозяйства.

Предлагаемая программа рассчитана на 2027–2032 годы и предусматривает объединение усилий горных государств, международных организаций, научного сообщества и финансовых институтов.

В рамках инициативы планируется создание пилотных органических территорий в горных странах, внедрение климатического мониторинга для оценки способности почв и экосистем поглощать и накапливать углерод, а также привлечение средств международных климатических фондов.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Мирбек Дуйшеев представил основные направления государственной политики в области органического сельского хозяйства. Особое внимание он уделил Программе развития органического производства в Кыргызстане на 2025–2029 годы.

По его словам, развитие органического производства имеет важное значение для восстановления плодородия почв, сохранения горных экосистем и рационального использования природных ресурсов.

Инициатива также предусматривает расширение производства экологически чистой продукции, сохранение биоразнообразия, внедрение водосберегающих технологий и поддержку местных фермеров и перерабатывающих предприятий.

В обсуждении приняли участие представители профильного министерства, Ассоциации землепользователей и лесопользователей Кыргызстана, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представительница Филиппин Ма Эстрелла Пенуниа.

Участники обменялись опытом восстановления земель, развития органического сельского хозяйства и привлечения международных инвестиций.

В завершение Кыргызстан пригласил международных партнеров принять участие во Втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25", проведение которого запланировано на 21–23 октября 2027 года в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/462994
Теги:
Минсельхоз, Турция, экология, Кыргызстан, фермеры, климат
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