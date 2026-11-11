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В Бишкеке лжесотрудник ГКНБ выманил у гражданина 17 тысяч долларов

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В Бишкеке задержан ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 17 тысяч долларов. По данным милиции, он представился сотрудником ГКНБ и пообещал помочь с освобождением человека из следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратился гражданин У.Ж. Он сообщил, что неизвестный связался с ним через мессенджер WhatsApp, представился сотрудником ГКНБ и вошел в доверие.

Под предлогом содействия в освобождении человека из СИЗО злоумышленник, по словам заявителя, завладел 17 тысячами долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР ("Мошенничество").

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека установили личность подозреваемого. Им оказался гражданин Т.А., 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый.

Как выяснилось, мужчина ранее находился в розыске по уголовному делу. В январе 2026 года его задержали сотрудники уголовного розыска столичной милиции, однако в мае того же года он был освобожден из мест лишения свободы на основании судебного решения.

В рамках расследования нового уголовного дела подозреваемого задержали и в порядке статей 96–97 УПК КР водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Также проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

ГУВД Бишкека призывает граждан не доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют деньги за содействие в решении вопросов, связанных с уголовными делами.


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URL: https://www.vb.kg/462996
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, милиция
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