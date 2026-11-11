Экспорт молочной продукции из Кыргызстана в 2026 году сократился на 3,2%

За 10 месяцев 2026 года экспорт молочной продукции из Кыргызской Республики составил 33 466,58 тонны, а натурального мёда - 572,41 тонны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поставки молочной продукции на внешние рынки сократились на 1 115,46 тонны.

В то же время экспорт натурального мёда продемонстрировал уверенную положительную динамику. За 10 месяцев 2025 года из страны было вывезено 324,74 тонны мёда, тогда как за тот же период 2026 года этот показатель достиг 572,41 тонны, увеличившись на 247,68 тонны.

Приведённые цифры отражают актуальную динамику и потенциал продвижения продукции отечественного животноводства и перерабатывающей промышленности на зарубежные рынки.