Погода
$ 87.32 - 87.72
€ 97.10 - 98.10

Музей милиции в Бишкеке вновь открыл свои двери после реконструкции

415  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Музей МВД КР имени Сагына Наматбаева после капитальной реконструкции вновь открыл свои двери для посетителей, получив современный облик и новые возможности для сохранения и популяризации исторического наследия кыргызской милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Обновлённый музей - это не просто место хранения исторических экспонатов, а пространство, в котором отражены основные этапы становления и развития органов внутренних дел, профессиональные традиции и преемственность поколений сотрудников милиции.

В ходе капитальной реконструкции здание было не только обновлено, но и расширено: к прежним двум этажам добавлен третий, что позволило значительно увеличить экспозиционные и функциональные возможности музея.

На первом этаже оборудованы малый и большой конференц-залы, предназначенные для проведения различных мероприятий, встреч и тематических занятий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462999
Теги:
МВД, музей, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  