Музей милиции в Бишкеке вновь открыл свои двери после реконструкции

Музей МВД КР имени Сагына Наматбаева после капитальной реконструкции вновь открыл свои двери для посетителей, получив современный облик и новые возможности для сохранения и популяризации исторического наследия кыргызской милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Обновлённый музей - это не просто место хранения исторических экспонатов, а пространство, в котором отражены основные этапы становления и развития органов внутренних дел, профессиональные традиции и преемственность поколений сотрудников милиции.

В ходе капитальной реконструкции здание было не только обновлено, но и расширено: к прежним двум этажам добавлен третий, что позволило значительно увеличить экспозиционные и функциональные возможности музея.

На первом этаже оборудованы малый и большой конференц-залы, предназначенные для проведения различных мероприятий, встреч и тематических занятий.