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В Кыргызстане водителей предупредили о гололедице на дорогах

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В Кыргызстане из-за резкого изменения погодных условий на отдельных участках дорог образуется гололедица. В ряде регионов идут дожди, а в горных районах наблюдаются снегопады. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в связи с ухудшением погодных условий водителям необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

Особое внимание рекомендуется уделить подготовке автомобилей к зимнему сезону. Водителям, планирующим дальние поездки, следует своевременно заменить летние шины на зимние и проверить техническое состояние транспортных средств.

В ГУОБДД напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях возрастает риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому автомобилистам необходимо проявлять повышенную осторожность.

Ведомство призывает участников дорожного движения не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.


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URL: https://www.vb.kg/463000
Теги:
дороги, погода, безопасность, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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