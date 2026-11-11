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В Бишкеке и Оше открылась фотовыставка о сотрудничестве с Германией

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В Бишкеке и Оше открылась фотовыставка "С момента независимости Кыргызстана: вместе создавая будущее", посвященная более чем 30-летней истории сотрудничества Кыргызстана и Германии в целях развития. Об этом сообщают организаторы выставки, посольство Германии в Кыргызстане и представительство Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

По их данным, экспозиция включает более 150 фотографий и видеоматериалов, рассказывающих о совместных проектах двух стран и их влиянии на социальное, экономическое и экологическое развитие Кыргызстана.

Выставка охватывает десять тематических направлений, среди которых торговля, зеленая экономика, энергетика, образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и цифровизация.

В церемониях открытия приняли участие представители государственных органов Кыргызстана, посольства Германии, GIZ, неправительственных организаций, образовательных учреждений и научного сообщества.

Заместитель посла Германии в Кыргызстане Ларс Фейен отметил, что Германия одной из первых признала независимость Кыргызстана в 1992 году. По его словам, за более чем 30 лет страны наладили сотрудничество в торговле, энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах.

Он также подчеркнул, что взаимодействие развивается не только на двустороннем уровне, но и в рамках формата "Центральная Азия – Германия" (Z5+1).

Руководитель аппарата мэрии Оша Мыктыбек Осмоналиев поблагодарил организаторов и отметил, что выставка позволяет жителям увидеть результаты многолетнего сотрудничества двух государств.

В свою очередь глава представительства GIZ в Кыргызстане Виктор Вецель сообщил, что в 2022 году правительство Германии приняло решение значительно усилить региональное взаимодействие в Центральной Азии.

По его словам, развитие торговых маршрутов, водных ресурсов, энергетических сетей и возобновляемых источников энергии требует согласованных решений и более тесного сотрудничества между государствами региона.

Фотовыставка проходит с 10 по 22 ноября 2026 года в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке и музее имени Тургунбая Садыкова в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/463001
Теги:
выставка, Германия, Ош, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан
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