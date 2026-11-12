Студентов Кыргызстана приглашают изучать наследие Евразии

Студенты, магистранты, аспиранты и молодые исследователи Кыргызстана могут принять участие в международной археолого-этнографической конференции РАЭСК-LXVII, которая пройдет с 28 по 30 октября 2027 года в России.

Об этом сообщает информационный центр научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

По его данным, организатором конференции выступает Кемеровский государственный университет (КемГУ) совместно с научными и образовательными учреждениями России.

Конференция объединит молодых ученых из России и зарубежных стран, занимающихся изучением археологии, этнографии и историко-культурного наследия Евразии.

Участники смогут представить результаты научных исследований, обсудить их с ведущими специалистами, получить экспертные рекомендации и наладить профессиональные контакты с коллегами из других стран.

Программа конференции охватывает широкий круг направлений, включая историю науки, методы археологических исследований, каменный и бронзовый века, ранний железный век, Средневековье, этнографию, антропологию, музейное дело и сохранение культурного наследия.

Также предусмотрено обсуждение междисциплинарных исследований, в том числе цифровых реконструкций, анализа музейных коллекций и этнографических материалов.

В состав программного комитета вошли специалисты в области археологии и этнографии, в том числе заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, профессор Алексей Тишкин.

К октябрю 2027 года планируется издать сборник материалов конференции с размещением научных публикаций в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Кроме того, для участников предусмотрена поездка в музей-заповедник "Томская Писаница", известный памятниками древнего наскального искусства.

Конференция пройдет в очном и дистанционном форматах, что позволит присоединиться к ней исследователям из разных стран.

Для участия необходимо до 1 декабря 2026 года заполнить регистрационную заявку, а до 1 апреля 2027 года направить тезисы доклада на электронную почту raesk2027@mail.ru.

Дополнительная информация о требованиях к публикациям, условиях проживания и экскурсионной программе будет опубликована организаторами позднее.

Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования России, Кемеровский государственный университет, научные учреждения Сибирского отделения РАН и другие партнерские организации.