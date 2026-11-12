Миллиардеры победили: в Калифорнии не прошёл налог на богатство

В США жители Калифорнии проголосовали против предложения ввести разовый сбор с миллиардеров штата, свидетельствуют прогнозы американских телеканалов, опубликованные в понедельник. Инициатива 40 обязывала бы около 200 самых богатых жителей штата передать 5 % своего общего состояния. Большая часть этих средств направлялась бы на здравоохранение, как утверждали сторонники инициативы, сообщает Euronews.

CNN и CBS News объявили итоги почти через неделю после дня голосования. Калифорния, самый населенный штат США, известна медленным подсчетом голосов.

Еще до этого считалось, что мера, вероятно, не пройдет. К моменту, когда в среду было подсчитано около 60 % бюллетеней, противники инициативы лидировали с результатом 55,6 % против 44,4 %.

Инициатива 40 была одним из многочисленных вопросов, вынесенных на голосование на прошлой неделе на промежуточных выборах. Эти выборы принесли демократам по всей стране масштабные успехи и обернулись тяжелыми потерями для республиканцев президента Дональда Трампа.

Сторонники налогов на богатство рассматривали это голосование как важное испытание для глобальной кампании против растущего неравенства. Если бы Калифорния была отдельной страной, ее экономика стала бы четвертой по величине в мире, при этом разрыв между самыми богатыми и самыми бедными ее жителями огромен.

По оценкам кампании в поддержку инициативы, налог принес бы около 100 миллиардов долларов. Эти средства направлялись бы в систему общественного здравоохранения штата, которая испытывает давление из-за сокращений бюджета, проводимых администрацией Трампа.

Опасения оттока миллиардеров

Противники инициативы потратили сотни миллионов долларов на борьбу с ней, среди них сооснователь Google Сергей Брин. Они утверждали, что налог вынудит сверхбогатых покинуть Калифорнию.

В преддверии голосования реклама кампании против инициативы заполнила телевизионные каналы штата. В роликах предупреждали, что Калифорния лишится будущих налоговых поступлений, если ее миллиардеры уедут в другие места.

Гэвин Ньюсом, уходящий в отставку губернатор, заявлял, что проголосует против. Предполагается, что Ньюсом выдвинет свою кандидатуру в Белый дом в 2028 году.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц направил в AFP заявление через Международную комиссию по налогу на капитал еще до публикации прогнозов. Он сказал: "Значительные изменения редко происходят по прямой".

Стиглиц добавил: "Инициатива 40 впервые вынесла на голосование в Соединенных Штатах налог на состояние миллиардеров".

Калифорния уже трижды за это десятилетие голосовала по вопросу налога на богатство и каждый раз отклоняла его.