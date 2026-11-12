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В Бишкеке откроется выставка к 85-летию художника Асаналы Бейшенова

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12 ноября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется персональная выставка "Конь окрыляет человека", посвященная 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Экспозиция будет работать до 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка посвящена творчеству одного из известных представителей кыргызской живописи. Центральное место в его произведениях занимает образ коня, который символизирует свободу, силу и духовную связь человека с природой.

Асаналы Бейшенов родился 24 апреля 1941 года в Сокулукском районе Чуйской области. В 1961 году окончил Фрунзенское художественное училище имени С. А. Чуйкова, а в 1969 году Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1971 года состоял в Союзе художников СССР, с 1994 года является членом Союза художников Кыргызстана.

Важным этапом его творчества стал период работы в Оше после окончания института. В это время художник создал картины "Встреча", "С базара", "Девушка с книгой", "С моими друзьями" и "Табунщики", посвященные повседневной жизни и людям южного города.

Исторические события и судьбы людей нашли отражение в полотнах "Продотряд", "Годы войны. Сбор колосьев" и "Добровольческий отряд".

Особое место в творчестве мастера занимают работы 1990–2000-х годов. Среди них "Художник и модель", "Вакханалия", "Из прошлого", "Два возраста", "У водопоя", "Поединок", "Смута" и "Кони".

Произведения Асаналы Бейшенова хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Ошском областном музее имени Тургунбая Садыкова, а также в музейных и частных коллекциях за рубежом.

Торжественное открытие выставки состоится 12 ноября в 15:00.


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URL: https://www.vb.kg/463004
Теги:
выставка, художник, Бишкек
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