В Бишкеке подозреваемый в наркоторговле указал милиции на тайники

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 20-летнего парня, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки. У него и в указанных им местах изъяли 64 свёртка общим весом 152 грамма. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, задержание провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Допинг".

При личном досмотре гражданина С.К., 2006 года рождения, милиционеры обнаружили 56 свёртков с веществом неизвестного происхождения. В ходе дальнейших мероприятий в местах, указанных задержанным, были найдены ещё 8 аналогичных свёртков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР. Подозреваемый был водворён в ИВС. В настоящее время проводятся следственные действия.

В ГУВД напомнили, что распространение наркотических средств, в том числе через тайники-закладки, влечёт уголовную ответственность. Правоохранители призвали граждан, особенно молодёжь, не соглашаться на предложения лёгкого заработка, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

О подобных фактах граждан просят сообщать по номеру 102.