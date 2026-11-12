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В Кара-Балте задержали двух подозреваемых в избиении мужчины

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В Кара-Балте сотрудники милиции задержали двух мужчин, подозреваемых в избиении местного жителя. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По её данным, 10 ноября 2026 года в милицию обратился гражданин 1998 года рождения. Он сообщил, что около 20:30 на улице Энергетической мужчина по имени Б. избил его, причинил телесные повреждения, угрожал и оскорблял нецензурными словами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 139 УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции установили личности двух подозреваемых: А.Б., 1992 года рождения, и О.А., 1995 года рождения. Оба подозреваемых были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/463023
Теги:
задержание, избиение, Кара-Балта
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