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В Таласской области ГКНБ пресёк деятельность группы наркосбытчиков

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В Таласской области сотрудники ГКНБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотических средств. Один из предполагаемых участников группы задержан при попытке продажи крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в ходе оперативных мероприятий задержан гражданин КР Б.Б.Р. подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

При последующих обысках по местам проживания и работы подозреваемых сотрудники спецслужбы обнаружили дополнительные запасы сырья, а также место и оборудование, предназначенные для изготовления наркотиков.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания ГОВД Таласа.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, возможных соучастников и каналов распространения наркотических средств.


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URL: https://www.vb.kg/463027
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Таласская область
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