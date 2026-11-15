Анатолий Хуан: Бизнес - это умение строить отношения с людьми

За успешными компаниями, многомиллионными оборотами и красивыми историями предпринимателей нередко скрываются годы тяжёлой работы, финансовые потери и десятки неудачных попыток. Но именно этот опыт может стать самым ценным уроком для тех, кто только собирается открыть собственное дело.

13 ноября в Бишкеке на форуме Forum Franchise 2026 предприниматель и бизнес-тренер Анатолий Хуан выступил перед участниками с эмоциональной и откровенной речью. Он рассказал о собственных ошибках, многотысячных долгах, десятках потерянных бизнесов и о том, почему сегодня советует начинающим предпринимателям обратить внимание на франчайзинг.

Выступление сопровождалось шутками, вопросами к залу и личными признаниями. Хуан не пытался представить свой предпринимательский путь исключительно как историю успеха. Напротив, он начал с рассказа о неудачах.

"Я не всегда могу рассказать, как надо делать бизнес, но как его делать не надо, я точно знаю. И в этом я эксперт", - заявил он, вызвав оживление в зале.

Предприниматель признался, что за годы работы пережил немало финансовых потрясений. В определённый период сумма его долгов, по собственным словам, достигала 500 тысяч евро.

"Максимальная сумма моих долгов была 500 тысяч евро. Даже больше, с хвостами. А общая кредитная нагрузка на наши компании сегодня составляет около 8 миллионов долларов. И она растёт", - рассказал Хуан.

Он отметил, что за его плечами порядка 30-40 неудачных бизнес-проектов. Причиной многих ошибок, по его признанию, становилась чрезмерная уверенность в собственных знаниях и стремление постоянно пробовать новые направления.

"Первые 10-15 лет я зарабатывал, куда-то бежал, инвестировал, открывал следующий бизнес. Мне казалось, что я очень умный, быстро во всём разберусь и всё построю. У меня было настоящее горе от ума", - поделился предприниматель.

По его словам, стремление добиться финансовой независимости обернулось серьёзными испытаниями не только для него самого, но и для семьи.

"Моя семья больше десяти лет не видела ни денег, ни папу, ни мужа. Я работал по 16-20 часов в сутки, семь дней в неделю, практически круглый год", - рассказал он.

Несмотря на многочисленные неудачи, Хуан продолжал заниматься предпринимательством, изучать новые направления и искать способы построения устойчивого бизнеса.

Одной из главных ошибок начинающих бизнесменов он назвал неправильную постановку вопроса.

"Ко мне часто приходят и спрашивают: "Анатолий, как открыть бизнес?" А потом задают второй вопрос: "Анатолий, как вылезти из долгов?" Потому что их интересовало только открытие. Они не думали о том, как создать и наладить работающую систему", - отметил спикер.

Хуан сравнил открытие предприятия со строительством дома. По его словам, аренда помещения, ремонт, закупка оборудования и набор персонала представляют собой лишь фундамент будущего бизнеса.

"Открыть бизнес - это только фундамент. А разве можно жить в фундаменте? Что дальше? Как делать рекламу, заниматься маркетингом, управлять финансами, платить налоги, нанимать сотрудников? Об этом многие даже не задумываются", - пояснил он.

В качестве примера предприниматель привёл распространённый вопрос о стоимости открытия кофейни.

"Меня спрашивают: "Анатолий, сколько денег нужно, чтобы открыть кофейню?" Но человек даже не уточняет, на четыре, десять или двенадцать столиков она рассчитана. Он ещё не понимает, какой бизнес собирается создавать", - рассказал Хуан.

По его мнению, предпринимательство требует не только стартового капитала, но и знаний, расчётов, управленческих навыков и постоянного обучения.

Отдельное внимание он уделил франчайзингу. Хуан признался, что раньше скептически относился к покупке готовых бизнес-моделей, считая, что способен самостоятельно повторить практически любой успешный проект.

Однако многочисленные ошибки заставили его пересмотреть свои взгляды.

"Я смотрел на рекламу франшиз и думал: зачем мне это? Разве я сам не могу открыть такой бизнес? Но со временем понял, что скопировать можно только внешнюю оболочку. А внутреннюю систему вы не знаете", - отметил он.

Предприниматель объяснил, что за готовой франшизой стоят годы работы, разработанные технологии, инструкции, система обучения персонала и опыт людей, которые уже прошли через финансовые потери.

"Франшиза - это опыт, знания, технологии и методология. Это потерянные деньги людей, которые создавали работающую бизнес-модель", - подчеркнул Хуан.

По его словам, начинающие предприниматели нередко считают покупку франшизы неоправданно дорогим решением, особенно когда узнают о необходимости платить роялти.

"Платить 10 процентов роялти намного выгоднее, чем потерять все 100 процентов своих денег, а потом остаться должным банкам", - заявил он.

При этом Хуан подчеркнул, что предпринимательские риски необходимо просчитывать заранее. По его мнению, решение об открытии бизнеса должно основываться не только на смелости, но и на понимании его экономики.

Он также рассказал, какой совет дал бы самому себе в двадцатилетнем возрасте.

"Анатолий, не умничай. Иди купи франшизу. Купи вторую, купи третью. А потом улучшай то, что люди уже создали", - сказал предприниматель.

Не менее важной темой выступления стало масштабирование действующего бизнеса.

Хуан предостерёг предпринимателей от стремления постоянно осваивать новые направления, не добившись устойчивых результатов в уже существующем деле.

"Если вы научились продавать стулья, не надо бежать открывать кафе. Научитесь производить и продавать больше стульев. Масштабируйте собственный опыт и знания", - посоветовал он.

По словам спикера, предприниматели нередко обращаются к нему с просьбой помочь расширить бизнес. Однако вместо разработки новых проектов он предлагает им сначала увеличить показатели действующего предприятия.

"Приходит человек и говорит: "Анатолий, я хочу масштабироваться". Я отвечаю: "Удвойся в существующем бизнесе, потом поговорим". Проходит два-три месяца, он возвращается. Я говорю: "А теперь удвойся ещё раз". Вот тогда вы научитесь управлять бизнесом", - рассказал Хуан.

Он подчеркнул, что настоящее управление заключается в способности развивать уже созданное предприятие, а не постоянно переключаться между разными направлениями.

После выступления предприниматель ответил на вопросы участников форума.

Первый вопрос касался эмоциональной нагрузки. Один из молодых людей поинтересовался, поможет ли покупка франшизы сохранить нервную систему, поскольку самостоятельное открытие бизнеса нередко сопровождается стрессом.

Хуан ответил утвердительно, добавив, что готовая бизнес-модель может сэкономить предпринимателю не только деньги, но и время для семьи.

Узнав, что молодой человек работает по найму и планирует заняться предпринимательством, спикер дал ему неожиданный совет.

"Научитесь работать на работе. Лучшим предпринимателем становится тот, кто умеет быть лучшим в своём деле. Заберите работу у коллеги справа, у коллеги слева, у начальника. Сделайте карьеру. Это будет ваша тренировка перед бизнесом", - посоветовал Хуан.

По его мнению, профессиональный рост и способность брать на себя дополнительные обязанности помогают сформировать навыки, необходимые будущему предпринимателю.

Второй вопрос задал 19-летний студент второго курса экономического университета Дастан. Молодой человек хотел узнать, как правильно выбрать франшизу, которая подойдёт именно ему.

Однако вместо рекомендаций по выбору конкретного направления Хуан предложил студенту прежде всего сосредоточиться на образовании и развитии коммуникативных навыков.

"Дастан, вам первый совет: научитесь учиться сейчас, научитесь строить отношения с преподавателями, со сложными однокурсниками, со старшими, с девушками. Это ваш путь в бизнес. А потом уже будем выбирать франшизу", - ответил он.

Предприниматель подчеркнул, что успешное ведение бизнеса невозможно без умения взаимодействовать с людьми.

"Бизнес - это коммуникация, это умение строить отношения со сложными людьми", - отметил Хуан.

Последний вопрос задала предприниматель и профессиональный коуч Айнура Чолпонкулова. Она обратила внимание на энергичность спикера и поинтересовалась, откуда он черпает силы для столь активной деятельности.

Отвечая на вопрос, 59-летний Хуан сообщил, что около двух месяцев назад перенёс инфаркт.

"Первое, чему я обучаю на любых своих курсах, - это управление энергией. Мне всего лишь 59 лет, и два месяца назад я перенёс инфаркт", - рассказал он.

Его выступление стало не просто рассказом о франчайзинге, но и откровенным разговором о предпринимательстве, ответственности, ошибках и личном развитии. На собственном примере Хуан показал, что за успехом могут стоять десятки неудач, а знания и способность учиться порой оказываются важнее первоначального капитала.