В Кыргызстане планируют ввести единый порядок анализа рисков, связанных с безопасностью продуктов питания. Соответствующий проект постановления Кабинета министров разработан для повышения эффективности государственного контроля и своевременного выявления опасной продукции.

Как говорится в справке-обосновании, документ подготовлен во исполнение закона "Об обеспечении безопасности пищевой продукции в Кыргызской Республике", принятого 12 ноября 2025 года.

Сегодня отдельные методы оценки рисков уже применяются при санитарно-эпидемиологическом и ветеринарном надзоре, лабораторных исследованиях и проверках предприятий. Однако единого механизма, регулирующего весь процесс – от обнаружения потенциальной угрозы до принятия мер и оценки их эффективности, пока нет.

Новый порядок предусматривает три основных направления: оценку рисков, управление ими и информирование населения.

Государственные органы будут формировать профили рисков, анализировать результаты лабораторных исследований, определять степень опасности выявленных факторов и выбирать соответствующие меры реагирования.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с безопасностью продуктов питания, предусмотрена возможность применения временных неотложных мер.

Особое внимание уделяется взаимодействию государственных ведомств. Планируется четко разграничить их полномочия, исключить дублирование функций и обеспечить более эффективный обмен информацией.

При этом проект не вводит дополнительных обязательств для предпринимателей. Новые проверки, отчеты, разрешения, платежи, сборы, запреты или штрафы документом не предусматриваются.

Разработчики отмечают, что предлагаемый механизм будет основан на международных принципах комиссии "Кодекс Алиментариус" и рекомендациях Всемирной организации здоровья животных.

Ожидается, что принятие документа позволит быстрее выявлять угрозы, принимать научно обоснованные решения, повысить прозрачность государственного контроля и снизить коррупционные риски.