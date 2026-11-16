"Все женщины хотели мира": как подкаст сохраняет истории приграничных сёл

После приграничных конфликтов в Баткенской области появился подкаст, героями которого стали сельские жительницы, пережившие тяжёлые события. Изначально авторы проекта планировали снимать видео, однако столкнулись с неожиданной проблемой: никто из героинь не хотел появляться перед камерой. Тогда журналисты решили дать им возможность рассказать свои истории без видеосъёмки. Об этом корреспонденту "Вечернего Бишкека" на Bishkek Podcast Forum 2026 рассказала исполнительный директор баткенского медиацентра "Салам Медиа" Гүлбарчын Амирова.

14 ноября в Бишкеке собрались создатели подкастов, журналисты и представители медиасообщества Центральной Азии. Участники форума обсуждали развитие аудио- и видеоконтента, новые форматы, привлечение аудитории и возможности заработка.

Для Гүлбарчын Амировой подкастинг стал не просто способом создания медиаконтента, но и возможностью сохранить истории людей, чьи голоса редко звучат в публичном пространстве.

- Гүлбарчын, расскажите, с чего начался ваш подкаст?

- Наш подкаст появился после приграничных конфликтов. Мы хотели рассказать о женщинах, которые живут в приграничных сёлах, об их историях и роли в миростроительстве.

Нам было интересно, о чём они думают, что их волнует, как они живут после произошедших событий. Изначально мы планировали снять видео, но все наши героини отказались. В то время никто не хотел появляться перед камерой. Эмоциональное состояние людей не позволяло этого сделать. Тогда мы решили записывать подкасты.

Я приходила к женщинам и предлагала просто поговорить. Спрашивала, где они родились, чем занимаются, какие активистки есть в их селе, какую работу они проводят.

В конце беседы я задавала вопрос: "Что для вас означает добрососедство?"

Так появилась серия подкастов. И знаете, какой вывод я сделала? Все женщины хотели мира и хороших соседей.

Ведь соседи - это люди, с которыми мы живём рядом всю жизнь. Женщины особенно много думают о детях, семье, доме. Но при этом их роль в миростроительстве часто остаётся незамеченной.

Они делают очень многое, однако об этом практически никто не говорит. Их можно назвать неуслышанными голосами. Они просто занимаются своим делом, помогают людям, решают проблемы, но их вклад остаётся в тени.

Мне хотелось сохранить эти истории. Я говорила героиням, что это будет их история, история того, что они сделали.

- Вы записывали подкасты непосредственно на радио или выезжали к своим героиням?

- Нет, мы ездили к ним домой. Каждую героиню записывали там, где она живёт. Подкаст позволяет человеку открыто говорить о пережитом, делиться мыслями и чувствами. Это живой разговор, открытый диалог.

Когда человек приходит в студию, обстановка становится официальной. Не каждый может сразу раскрыться и рассказать о личном.

Кроме того, женщинам из отдалённых сёл бывает непросто приехать в студию. Поэтому мы сами отправлялись к ним.

- Ваш подкаст продолжает выходить? Изменился ли его формат за это время?

- Да, подкаст продолжается, но формат изменился.

Раньше мы ездили непосредственно в сёла, а сейчас чаще записываем выпуски в студии. Выезды требуют финансовых затрат, особенно на дорогу.

Мы начали приглашать мигрантов, блогеров и других интересных собеседников.

Постепенно наш подкаст перестал быть только о женщинах. Мы стали рассказывать о жизни сёл, поднимать проблемы, с которыми сталкиваются местные жители.

Например, у нас были герои, которые занимаются вопросами домашнего насилия. Мы рассказывали о сельских жителях, которые стали блогерами и начали зарабатывать благодаря своей деятельности. Также знакомили аудиторию с успешными людьми из регионов.

Мы стараемся не только рассказывать истории, но и поднимать проблемы, которые существуют в сёлах.

- Как вы считаете, чем подкаст отличается от радио?

- У радио есть своя специфика. Когда человек приходит в студию, видит микрофоны, понимает, что его слова прозвучат в эфире, он начинает вести себя иначе.

Некоторые люди сразу становятся серьёзными, официальными. Им бывает сложно раскрыться. Иногда даже то, что человек действительно хочет сказать, остаётся невысказанным.

А когда мы приходим к нему домой, в привычную обстановку, он чувствует себя свободнее.

Получается открытый диалог. Человек может спокойно рассказывать о своей жизни, переживаниях и проблемах.

Именно поэтому мы изначально выбрали такой формат записи.

- Вы занимаетесь подкастами уже около четырёх лет. Насколько удалось продвинуться в вопросах монетизации?

- Если говорить именно о заработке, то я не могу сказать, что мы достигли больших финансовых результатов.

Для нас важно другое. Мы сохраняем живые истории людей, особенно женщин, проживающих в приграничных сёлах.

Это истории, которые должны остаться. Они могут быть интересны и полезны молодому поколению.

Когда люди слышат о чужом опыте, о том, какие трудности пришлось преодолеть другим, это может стать для них мотивацией.

Поэтому я считаю, что такая работа имеет большое значение. Мы не просто записываем разговоры, а сохраняем истории людей.

- А можно ли вообще монетизировать подкасты, особенно если они создаются в регионах?

- У нас уже был опыт монетизации. Когда мы работали с YouTube, такая возможность была. Казалось, что на этом можно зарабатывать.

Но сейчас ситуация изменилась, и такого дохода у нас нет.

Поэтому я приехала на этот форум. Хочу получить новые знания, понять, какие возможности существуют для развития подкастов.

У меня уже появились определённые идеи и планы. Надеюсь, что смогу их реализовать.