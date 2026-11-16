Профессор Абдыров: ЭКСПО в Китае помогает Кыргызстану осваивать новые рынки

Китайское международное импортное ЭКСПО /CIIE/ является ярким свидетельством расширения высокоуровневой открытости Китая внешнему миру. Об этом в интервью Синьхуа заявил доктор экономических наук, профессор, проректор Международной высшей школы медицины в Кыргызской Республике Толонбек Абдыров.

В Шанхае состоялось 9-е Китайское международное импортное ЭКСПО. По словам известного экономиста Толонбека Абдырова, данное ежегодное мероприятие имеет большое значение не только для КНР, но и для других стран.

"Сегодня Китай все шире открывает свою "дверь высокоуровневой открытости", предлагая другим странам возможность поставлять свою продукцию на один из крупнейших рынков мира", - отметил экономист из Кыргызстана, добавив, что КНР является крупнейшим мировым производителем, откуда практически во все страны поступает огромное количество товаров. Это предоставляет большие удобства их потребителям.

По мнению эксперта, платформа CIIE помогает превратить торгово-экономические возможности в реальные производства, инвестиции, экспорт и новые рабочие места. "Именно в этом, на мой взгляд, и заключается долгосрочная экономическая и социальная польза подобных мероприятий", - подчеркнул он.

В прошлом году Кыргызстан впервые участвовал в CIIE. Профессор Толонбек Абдыров полагает, что для Кыргызстана CIIE - не просто очередная международная выставка, а возможность по-новому выстраивать экономическое сотрудничество с Китаем. Это более важно для страны.

"У нас есть качественный мед, сухофрукты, орехи, мясная и молочная продукция, изделия легкой промышленности. Многие наши продукты вполне могут найти своего покупателя на китайском рынке", - указал профессор, заявив, что на таких крупных китайских выставках, как CIIE, можно продавать произведенные в Кыргызстане товары и осваивать новые рынки.

Кроме того, с точки зрения экономиста, CIIE дает надежду на привлечение китайских инвестиций и технологий в Кыргызстан. "Мы можем совместно создавать предприятия по переработке продукции непосредственно в Кыргызстане посредством заключения договоренностей и долгосрочных контрактов", - считает он. Это будет способствовать дальнейшему увеличению производства, переработки и экспорта собственной продукции в центральноазиатской стране, полагает Толонбек Абдыров.