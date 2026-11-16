МДС и Финнадзор обсудили развитие финансового рынка в Кыргызстане

Актуальные вопросы развития и регулирования небанковского финансового сектора Кыргызстана, а также проблемы, с которыми сталкивается бизнес, обсудили члены Международного делового совета (МДС) с председателем Финнадзора Кайратом Маматовым и представителями ведомства.

Председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР Кайрат Маматов и руководители профильных подразделений ведомства сообщили о деятельности и приоритетных направлениях работы службы, а также ознакомили представителей бизнеса с зарубежным опытом регулирования финансового рынка.

По данным Финнадзора, в настоящее время на небанковском финансовом рынке КР осуществляют деятельность 1155 юридических и физических лиц, которым выдано более 1240 лицензий, регистраций и сертификатов по различным видам деятельности. При этом объём биржевых сделок на первичном рынке, через который привлекаются финансовые ресурсы и перераспределяется инвестиционный капитал, составил 115 715,7 млн сомов (95,36 % от общего объёма биржевых торгов).

Участники встречи обсудили возможности развития страхового рынка, включая создание дополнительных инструментов инвестирования активов, подготовку актуариев и необходимость обеспечения стабильных регуляторных рамок для сектора.

Рассмотрены также вопросы цифровизации и развития рынка ценных бумаг, деятельности Кыргызской фондовой биржи, правового регулирования и проведения стимулирующих лотерей.

Собравшиеся пришли к выводу, что в тесном сотрудничестве с Финнадзором бизнес-сообщество сможет эффективнее повышать уровень финансовой грамотности, переходить на международные стандарты финансовой отчетности. Были рассмотрены также условия деятельности и особого статуса резидентов в СФИТ "Тамчы"; особенности проведения сертификации аудиторов; перспективы развития деятельности инвестиционных и венчурных фондов в Кыргызстане.

МДС подчеркнул необходимость обеспечения независимости и самостоятельности регулятора, а также должного материально-технического и организационного оснащения, включая увеличение штата и фонда оплаты труда.

Встреча прошла в рамках работы МДС по развитию государственно-частного диалога и совершенствованию деловой среды. Такой формат позволяет участникам рынка напрямую обсуждать с регулятором практические вопросы применения законодательства и представлять предложения по улучшению условий ведения бизнеса.

Напомним, Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР осуществляет государственное регулирование, контроль и надзор за небанковским финансовым рынком, включая рынок ценных бумаг, рынок виртуальных активов, страховые компании, накопительные пенсионные фонды, аудиторские организации, ломбарды, казино и других участников.

Развитие и регулирование небанковского финансового сектора в стране направлены на диверсификацию финансовой системы, защиту прав инвесторов и потребителей, предупреждение деятельности нелицензированных и мошеннических инвестиционных проектов, а в конечном итоге - на создание условий для устойчивого экономического роста Кыргызстана.