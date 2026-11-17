Сборная Англии по футболу одержала драматичную победу над действующими чемпионами мира испанцами со счётом 3:2 в выездном матче Лиги наций УЕФА в Мадриде. Этот результат позволил англичанам занять первое место в своей группе и прервать впечатляющую 43-матчевую беспроигрышную серию сборной Испании, длившуюся с марта 2024 года.

Игра держала в напряжении до финального свистка. В концовке первого тайма Гарри Кейн вывел гостей вперед, уверенно реализовав пенальти за фол Пау Кубарси.

После перерыва англичане развили успех: на 53-й минуте Эзри Конса ударом головой замкнул подачу Деклана Райса с углового, а всего через пять минут Бен Уайт довель счёт до разгромного - 3:0.

Переломным моментом мог стать эпизод на 63-й минуте, когда сборная Англии осталась в меньшинстве после удаления Эллиота Андерсона за нарушение против Ламина Ямаля. Испанцы мгновенно перехватили инициативу: Микель Оярсабаль реализовал пенальти, а на 75-й минуте Нико Уильямс сократил отставание хозяев до минимума.

В концовке встречи сборная Испании устроила штурм ворот соперника, но надежная игра голкипера Джеймса Траффорда, совершившего два ключевых спасения, позволила англичанам удержать победный счет и довести матч до триумфального финала.