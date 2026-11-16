В Бишкеке разыграли восемь комплектов медалей по дзюдо

С 13 по 15 ноября в Бишкеке проходило первенство Кыргызской Республики по дзюдо среди юношей и девушек. В первый день соревнований разыграли восемь комплектов медалей, по четыре среди юношей и девушек.
Победителями в своих весовых категориях стали Билал Чоробаев, Омар Аттокуров, Даниэль Миррахимов, Байэл Махамаджанов, Акнура Насиридинова, Малика Бекказиева, Бегимай Хайдарова и Медина Кадыркулова.
Результаты первого дня соревнований:
Юноши
До 50 кг:
1. Билал Чоробаев
2. Атай Кумондоров
3. Эрхан Алтаев, Барсбек Табалдыев
До 60 кг:
1. Омар Аттокуров
2. Ратмир Ибрагимов
3. Рамис Асылбеков, Усман Байышев
До 73 кг:
1. Даниэль Миррахимов
2. Марлен Жалынбеков
3. Наиль Акунов, Данила Бабахин
До 90 кг:
1. Байэл Махамаджанов
2. Нурислам Парайдинов
3. Алихан Будунов, Асман Бузурманкулов
Девушки
До 40 кг:
1. Акнура Насиридинова
2. Мумина Нургазиева
3. Диана Дарбанова, Мээрим Сапарбекова
До 48 кг:
1. Малика Бекказиева
2. Рабилия Мелисова
3. Айсезим Исакожоева, Ширин Замирбекова
До 57 кг:
1. Бегимай Хайдарова
2. Медина Токтакунова
3. Карина Атаева, Айгерим Исаева
До 70 кг:
1. Медина Кадыркулова
2. Айана Кесекбаева
3. Руслана Коротченко, Даткайым Токтобекова