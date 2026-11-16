В Бишкеке разыграли восемь комплектов медалей по дзюдо

С 13 по 15 ноября в Бишкеке проходило первенство Кыргызской Республики по дзюдо среди юношей и девушек. В первый день соревнований разыграли восемь комплектов медалей, по четыре среди юношей и девушек.

Победителями в своих весовых категориях стали Билал Чоробаев, Омар Аттокуров, Даниэль Миррахимов, Байэл Махамаджанов, Акнура Насиридинова, Малика Бекказиева, Бегимай Хайдарова и Медина Кадыркулова.

Результаты первого дня соревнований:

Юноши

До 50 кг:

1. Билал Чоробаев

2. Атай Кумондоров

3. Эрхан Алтаев, Барсбек Табалдыев

До 60 кг:

1. Омар Аттокуров

2. Ратмир Ибрагимов

3. Рамис Асылбеков, Усман Байышев

До 73 кг:

1. Даниэль Миррахимов

2. Марлен Жалынбеков

3. Наиль Акунов, Данила Бабахин

До 90 кг:

1. Байэл Махамаджанов

2. Нурислам Парайдинов

3. Алихан Будунов, Асман Бузурманкулов

Девушки

До 40 кг:

1. Акнура Насиридинова

2. Мумина Нургазиева

3. Диана Дарбанова, Мээрим Сапарбекова

До 48 кг:

1. Малика Бекказиева

2. Рабилия Мелисова

3. Айсезим Исакожоева, Ширин Замирбекова

До 57 кг:

1. Бегимай Хайдарова

2. Медина Токтакунова

3. Карина Атаева, Айгерим Исаева

До 70 кг:

1. Медина Кадыркулова

2. Айана Кесекбаева

3. Руслана Коротченко, Даткайым Токтобекова