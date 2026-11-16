Кыргызстан разгромил Китайский Тайбэй со счётом 3:0

Сборная Кыргызстана по футболу одержала крупную победу над Китайским Тайбэем в рамках международного товарищеского турнира Casper Cup 2026.

Встреча состоялась 14 ноября во вьетнамской провинции Ниньбинь и завершилась со счётом 3:0 в пользу кыргызстанской команды.

На 31-й минуте счёт открыл Жыргалбек уулу после передачи Кими Мерка. На 44-й минуте Жоэл Кожо удвоил преимущество кыргызстанцев, сыграв на добивании после удара партнёра.

Во втором тайме сборная Кыргызстана продолжила контролировать игру, а Акматов довёл счёт до разгромного.

Подопечные Урмата Абдукаимова уверенно провели встречу, нанеся восемь ударов в створ ворот соперника.

Следующий матч сборная Кыргызстана проведёт 17 ноября против Вьетнама. В этой встрече определится победитель турнира Casper Cup 2026.