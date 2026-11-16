Погода
$ 87.39 - 87.81
€ 96.30 - 97.30

Кыргызстан разгромил Китайский Тайбэй со счётом 3:0

245  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по футболу одержала крупную победу над Китайским Тайбэем в рамках международного товарищеского турнира Casper Cup 2026.

Встреча состоялась 14 ноября во вьетнамской провинции Ниньбинь и завершилась со счётом 3:0 в пользу кыргызстанской команды.

На 31-й минуте счёт открыл Жыргалбек уулу после передачи Кими Мерка. На 44-й минуте Жоэл Кожо удвоил преимущество кыргызстанцев, сыграв на добивании после удара партнёра.

Во втором тайме сборная Кыргызстана продолжила контролировать игру, а Акматов довёл счёт до разгромного.

Подопечные Урмата Абдукаимова уверенно провели встречу, нанеся восемь ударов в створ ворот соперника.

Следующий матч сборная Кыргызстана проведёт 17 ноября против Вьетнама. В этой встрече определится победитель турнира Casper Cup 2026.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/463109
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  