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В Бишкеке представят новую постановку знаменитой комедии "Тартюф"

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Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева представит премьеру знаменитой комедии французского драматурга Жана-Батиста Мольера "Тартюф". Показы состоятся 21, 22, 28 и 29 ноября в 19:00. Об этом сообщается в пресс-релизе театра.

В центре сюжета история семьи Оргона, жизнь которой меняется после появления в доме Тартюфа. Под маской благочестия и смирения скрывается хитрый и расчётливый человек, стремящийся завладеть чужим добром. Пока Оргон восхищается его мнимой праведностью, остальные члены семьи пытаются разоблачить обманщика.

Комедия высмеивает лицемерие, человеческую доверчивость и притворную добродетель. Несмотря на драматические события, история завершается неожиданным счастливым финалом.

Режиссёром-постановщиком спектакля выступила Татьяна Захарова (Россия), художником-постановщиком стала Зухра Мукамбетова, балетмейстером-постановщиком выступил заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов.

В премьерных показах примут участие Абдусалам уулу Амантур, заслуженный артист КР Руслан Орозакунов, Нарбай уулу Ыйманбай, Накинай Дыйканова, Арген Узаков, Темирлан Жапаров, Алина Трофимова, Бакберген Бактыбеков, Динара Асанбек кызы, Айзада Сапьянова, Айдана Кулбаева и Улан Абдылдаев.


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URL: https://www.vb.kg/463114
Теги:
театр, Франция, Бишкек, спектакль
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