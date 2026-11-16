Специалисты трёх стран обсудили сохранение архитектурного комплекса Узгена

В Узгене состоялся международный круглый стол, посвящённый сохранению и реставрации Узгенского архитектурного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР.

По её данным, в мероприятии приняли участие археологи, архитекторы-реставраторы, инженеры, историки и специалисты по охране культурного наследия из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

В течение двух дней эксперты изучали техническое состояние архитектурного комплекса, включающего минарет и три мавзолея. Специалисты провели обследование памятников на месте, оценили их сохранность и обсудили научно обоснованные методы реставрации.

По итогам встречи участники разработали предложения по дальнейшей охране и восстановлению комплекса, а также приняли соответствующий протокол.

Подготовленные рекомендации и экспертные заключения лягут в основу научной концепции реставрации и разработки проектной документации.

Узгенский архитектурный комплекс является одним из значимых памятников историко-культурного наследия Кыргызстана.