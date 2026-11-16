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Контрабандные лекарства продавали в аптеках Джалал-Абадской области

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ГКНБ пресёк канал контрабанды лекарственных препаратов и товаров народного потребления через Большой Ферганский канал, проходящий через село Ношкен Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в рамках возбуждённого уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты лекарственные препараты и товары народного потребления.

Установлено, что ввезённые лекарства реализовывались через местные аптечные сети Джалал-Абадской области. При этом препараты не проходили необходимую сертификацию и проверку на соответствие установленным требованиям, что создавало риск причинения вреда здоровью граждан.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны четверо граждан Кыргызстана: Т.М.М., А.Ж.А., А.М.Ж. и А.К.А. Их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/463117
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, лекарства, здоровье
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