Контрабандные лекарства продавали в аптеках Джалал-Абадской области

ГКНБ пресёк канал контрабанды лекарственных препаратов и товаров народного потребления через Большой Ферганский канал, проходящий через село Ношкен Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в рамках возбуждённого уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты лекарственные препараты и товары народного потребления.

Установлено, что ввезённые лекарства реализовывались через местные аптечные сети Джалал-Абадской области. При этом препараты не проходили необходимую сертификацию и проверку на соответствие установленным требованиям, что создавало риск причинения вреда здоровью граждан.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны четверо граждан Кыргызстана: Т.М.М., А.Ж.А., А.М.Ж. и А.К.А. Их водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные действия.