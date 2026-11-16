В Базар-Коргонском районе задержали чиновников за земельные махинации

ГКНБ выявил факты незаконного выделения земельных участков в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, нарушения выявлены в рамках исполнения поручения президента Садыра Жапарова, данного во время встреч с населением Джалал-Абадской области.

В ходе расследования уголовного дела о незаконной реализации земельных участков, не прошедших процедуру трансформации, задержаны начальник филиала государственного агентства по земельным ресурсам С.А.О., бывший глава одного из айылных аймаков А.А.Ж. и бывший начальник управления по градостроительству и архитектуре Базар-Коргонского района М.А.Ы.

Указанные лица по предварительному сговору утвердили генеральный план айылного аймака, незаконно расширив его территорию для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Все трое водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и выявлению других причастных лиц.