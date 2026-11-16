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На трассе Тюп–Кеген автомобили застряли в снежных заносах

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На автодороге Тюп–Кеген из-за резкого ухудшения погоды и снежных заносов водители столкнулись с трудностями при движении. Сотрудники милиции переведены на усиленный режим службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По её данным, сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения оказывают помощь водителям, чьи автомобили застряли в снегу и не могут продолжить движение.

На месте принимаются меры по безопасному освобождению транспортных средств. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий усилен контроль за дорожным движением.

Водителей призывают учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также проверять техническое состояние автомобилей и шин перед поездкой.


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URL: https://www.vb.kg/463124
Теги:
Иссык-Кульская область, погода, автомобили, ГУОБДД
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