На трассе Тюп–Кеген автомобили застряли в снежных заносах

На автодороге Тюп–Кеген из-за резкого ухудшения погоды и снежных заносов водители столкнулись с трудностями при движении. Сотрудники милиции переведены на усиленный режим службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По её данным, сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения оказывают помощь водителям, чьи автомобили застряли в снегу и не могут продолжить движение.

На месте принимаются меры по безопасному освобождению транспортных средств. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий усилен контроль за дорожным движением.

Водителей призывают учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также проверять техническое состояние автомобилей и шин перед поездкой.