Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло намерен составить конкуренцию действующему главе ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, представители национальных футбольных ассоциаций в исполнительном комитете УЕФА единогласно поддержали кандидатуру Диалло. Его выдвижение должно быть официально утверждено исполнительным комитетом Федерации футбола Франции.

Решение связано с растущими разногласиями между УЕФА и руководством ФИФА. В частности, европейские футбольные функционеры выразили обеспокоенность планами Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению коммерческой деятельностью международных турниров.

Инфантино, возглавляющий ФИФА с 2016 года, планирует баллотироваться на четвёртый срок. Среди других претендентов на пост президента организации называются бывший защитник "Тоттенхэма" Рамон Вега и почётный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

Ранее за смену руководства ФИФА выступил Юрген Клопп, раскритиковавший деятельность Инфантино и заявивший о необходимости перемен в мировом футболе.

Официальное утверждение кандидатуры Диалло станет следующим этапом подготовки к президентским выборам ФИФА.