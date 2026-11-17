Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провел в Брюсселе ряд двусторонних встреч с представителями шести европейских государств. Стороны обсудили развитие политических и экономических отношений, инвестиционное сотрудничество и санкционные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, переговоры состоялись в рамках Министерской встречи по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности.

Медер Абакиров встретился с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом, министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, специальным представителем МИД Нидерландов по вопросам Восточного партнерства Рейном Деккерсом, представителем МИД Бельгии Филипом Ванден Бульке, государственным секретарем МИД Словакии Мареком Эштоком и государственным секретарем МИД Финляндии Паси Раялой.

В ходе переговоров обсуждались укрепление политического диалога, организация взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, расширение торговли и привлечение инвестиций.

Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в международных организациях, в том числе в контексте кандидатуры Кыргызстана на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Кроме того, Медер Абакиров пригласил зарубежных партнеров принять участие во Втором Глобальном горном саммите "Бишкек+25", который запланирован на 2027 год в Кыргызстане.

По итогам встреч стороны подтвердили готовность продолжать политический диалог и развивать сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.