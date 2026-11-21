Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, Южного Кавказа и соседних регионов намерены расширять цифровое взаимодействие таможенных служб для ускорения транзита грузов по Транскаспийскому транспортному коридору, известному как Средний коридор. Возможности трансграничного обмена информацией обсуждались в Кишинёве на международном семинаре с участием представителей таможенных органов и экспертов по цифровизации.

В мероприятии приняли участие представители Центральной Азии, Южного Кавказа, Турции, Молдовы, Румынии, Украины и Европейской комиссии. Семинар организовал Международный торговый центр (МТЦ) при поддержке Европейского союза и в сотрудничестве с Таможенной службой Молдовы.

Главной темой стала цифровизация таможенных процедур и обмен информацией между странами, через которые проходит Средний коридор. Участники обсудили, как сделать передачу данных о грузах более оперативной, сократить административные барьеры и повысить предсказуемость пограничных процедур для бизнеса.

"Скорость коридора определяется скоростью информации, сопровождающей товары. Для его развития необходимы не только инвестиции в физическую инфраструктуру, но и более тесное взаимодействие таможенных администраций, а также цифровые системы, способные обмениваться данными через границы", - отмечается в заявлении Европейской комиссии.

Кыргызстан на встрече представлял начальник управления таможенной политики Министерства экономики и коммерции Руслан Тыналиев. Он подчеркнул, что участие в семинаре позволило ознакомиться с международным опытом, представить собственные практики и определить направления дальнейшего сотрудничества.

"Цифровизация таможенных процедур и эффективный обмен информацией между таможенными администрациями играют важную роль в упрощении трансграничной торговли. Мы уверены, что развитие цифровых технологий и укрепление взаимодействия между таможенными службами позволят сделать торговые процедуры более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для бизнеса во всём регионе", - отметил Тыналиев.

В ходе встречи участники сопоставили уровень цифровизации национальных таможенных систем, изучили одиннадцать стандартизированных профилей цифровизации и оценили возможности электронного обмена информацией по девяти ключевым направлениям.

Отдельное внимание уделили двустороннему обмену данными между таможенными органами, в том числе опыту Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в рамках инициативы бесшовного транзита.

Также были рассмотрены международные инструменты и механизмы цифровизации перевозок: Новая компьютеризированная транзитная система ЕС (NCTS), электронная система международных автомобильных перевозок eTIR, обмен сертификатами и регуляторными данными, а также опыт внедрения механизма единого окна в Армении и Туркменистане.

На заключительной сессии участники определили потенциальные потоки информации, основные пробелы в существующих системах и направления двустороннего и регионального сотрудничества. В числе предложений - меры, которые можно реализовать в краткосрочной перспективе, и будущие пилотные проекты.

В Международном торговом центре подчеркнули, что эффективность всего транспортного маршрута зависит от согласованной работы всех стран-участниц.

"Ни одна страна не способна в одиночку обеспечить эффективность всего коридора. Однако совместная работа позволяет добиться того, чтобы результаты, достигнутые на национальном уровне, приносили пользу на всём маршруте", - говорится в заявлении МТЦ.

Итоги семинара станут основой для дальнейшего технического сотрудничества и практических мер по повышению взаимосвязанности таможенных систем. Для Кыргызстана это особенно важно с учётом перспектив развития Транскаспийского маршрута и его значения для региональной торговли и транспортных связей.

Мероприятие прошло в рамках проектов МТЦ, финансируемых Европейским союзом: "Ready4Trade Центральная Азия: путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор" и "EU4Business: развитие торговли и повышение конкурентоспособности в странах Восточного партнёрства".