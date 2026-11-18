В России планируется открыть 43 избирательных участка в 28 субъектах страны для голосования на выборах президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По её данным, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев провёл переговоры с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой и представителями избирательных комиссий субъектов России.

В ходе встречи стороны обсудили организационные вопросы подготовки и проведения президентских выборов Кыргызстана на территории Российской Федерации, в том числе открытие избирательных участков.

По итогам переговоров российская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в решении организационных вопросов, связанных с предстоящими выборами.