В Кыргызстане с 15 ноября по 15 декабря проходит месячник милосердия и поддержки людей с инвалидностью под названием "Мы вместе!". Он приурочен к Международному дню людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

По её данным, месячник направлен на привлечение внимания общества к защите прав людей с инвалидностью, созданию равных возможностей для их полноценного участия в общественной жизни и развитию инклюзивной среды.

В рамках месячника министерствам, государственным ведомствам, местным администрациям и органам самоуправления поручено содействовать созданию равных возможностей для граждан независимо от их физических возможностей.

Министерство призывает государственные и общественные организации, представителей бизнеса и жителей страны принять активное участие в мероприятиях, оказать поддержку людям с инвалидностью и внести вклад в формирование доступной среды.

Месячник проводится в соответствии с постановлением правительства КР от 10 апреля 2012 года № 237 о ежегодном проведении международных дней защиты детей, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Напомним, Международный день людей с инвалидностью был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Его цель заключается в защите прав людей с инвалидностью и повышении осведомлённости общества о проблемах, с которыми они сталкиваются.