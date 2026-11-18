В Кыргызстан не допустили партию огурцов весом 22,5 тонны, поступившую из Афганистана. Продукцию вернули отправителю из-за несоответствия фитосанитарным требованиям и отсутствия необходимой маркировки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По её данным, нарушение выявили специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений во время проверки на фитосанитарном контрольном пункте "Кең-Сай" в Джалал-Абадской области.

В ведомстве отметили, что фитосанитарный контроль проводится на постоянной основе для предотвращения проникновения и распространения карантинных вредных организмов, а также обеспечения безопасности сельскохозяйственной продукции.