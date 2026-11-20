В одном из парков китайского города Шэньчжэнь посетителей начали обслуживать человекоподобные роботы: в местном уличном киоске одна машина накладывает мороженое, а вторая готовит кофе. Необычные продавцы сразу стали достопримечательностью - прохожие регулярно останавливаются, чтобы снять их за работой на смартфоны.

За действия андроидов отвечает искусственный интеллект. При этом полностью заменить людей в киоске пока не удалось: сотрудникам приходится следить за наличием ингредиентов, вовремя пополнять запасы и убирать кофейную гущу.

Чтобы научить машины базовым навыкам, китайские инженеры записывают движения реальных работников. Для этого люди выполняют привычные действия в специальных перчатках с сенсорами и с закрепленными камерами. Накопленный массив данных помогает алгоритмам копировать человеческую моторику - например, аккуратно брать посылки, расставлять товары на витринах и адаптироваться к меняющейся обстановке вокруг.

Сложные бытовые задачи по дому таким устройствам все еще даются тяжело, однако монотонную работу в сфере услуг и логистике они осваивают все увереннее. Развитая производственная база Шэньчжэня позволяет местным стартапам и технологическим компаниям в сжатые сроки тестировать прототипы и дорабатывать их прямо на практике.