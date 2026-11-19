В Перинатальном центре Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) выживаемость новорождённых с массой тела менее 1 500 граммов составляет 77%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

По её данным, ежегодно в центре рождается около 5 тысяч детей, из которых порядка 600 появляются на свет раньше срока. Около 100 новорождённых имеют очень низкую массу тела, менее 1 500 граммов, ещё около 50 детей рождаются с экстремально низкой массой тела, менее 1 000 граммов.

В отделение патологии новорождённых и недоношенных детей НЦОМиД ежегодно поступают около тысячи младенцев из разных регионов страны. Из них 250–260 детей являются недоношенными.

Самым маленьким пациентом, которого удалось выходить в отделении, стал ребёнок из Алайского района Ошской области. При рождении он весил всего 650 граммов.

В Минздраве отмечают, что за последние годы в Кыргызстане значительно улучшились условия выхаживания недоношенных детей. Родильные стационары оснащаются современным медицинским оборудованием, внедряются новые методы лечения, в том числе заместительная терапия сурфактантом, необходимая для поддержки дыхания глубоко недоношенных новорождённых.

Медицинские специалисты проходят обучение современным методам реанимации, респираторной поддержки и интенсивной терапии.

Выхаживание таких детей требует специального оборудования, постоянного медицинского наблюдения и создания условий, максимально приближенных к внутриутробным, поскольку органы и системы ребёнка ещё не полностью готовы к самостоятельной жизни. Важную роль также играют психологическая поддержка родителей и участие медицинских работников на каждом этапе лечения.

С 2004 года Кыргызстан применяет рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии регистрации новорождённых. Согласно им, учитываются дети, родившиеся начиная с 22-й недели беременности с массой тела от 500 граммов.

По имеющимся оценкам, ежегодно в Кыргызстане преждевременно рождаются около 10–12 тысяч детей.

Напомним, 17 ноября отмечался Международный день недоношенных детей. В Кыргызстане на базе НЦОМиД к этой дате традиционно организуют встречи с детьми, которые родились раньше срока и проходили лечение в отделении патологии новорождённых, а также с их родителями.