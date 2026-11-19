В России по состоянию на 17 ноября в центре временного содержания иностранных граждан находились 189 кыргызстанцев, из которых 28 готовили к депортации. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы КР.

По её данным, омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева посетила центр, где ознакомилась с условиями содержания соотечественников, медицинским обеспечением и соблюдением их прав.

Вместе с ней во встрече с кыргызстанцами приняли участие консул посольства КР в России, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ и руководство учреждения.

Мигрантам предоставили правовые консультации по вопросам соблюдения российского законодательства и защиты своих прав.

В ходе встречи кыргызстанцы интересовались сроками содержания в центре, порядком выдворения из России и возможностью повторного въезда после депортации.

Кроме того, они пожаловались на сложности с оплатой административных штрафов за нарушение сроков пребывания и погашением кредитов из-за блокировки банковских счетов.

Джамиля Джаманбаева обратила внимание на то, что некоторые граждане не смогли своевременно обжаловать принятые в отношении них решения и оказались в реестре контролируемых лиц. В отдельных случаях причиной стали невыполненные работодателями обязательства.

"Прежде чем ехать в другую страну, необходимо ознакомиться с ее законодательной базой, требованиями и миграционными правилами. Это поможет вам защитить свои права, поскольку незнание закона не освобождает от ответственности. Важно своевременно подавать жалобы и обжаловать необоснованные решения, принятые в отношении вас", - отметила Акыйкатчы.

По итогам встречи одна из гражданок Кыргызстана обратилась к уполномоченному по правам человека в России. Она считает, что её необоснованно включили в реестр контролируемых лиц.

По информации руководства центра, на 17 ноября среди 189 содержащихся там кыргызстанцев были 33 гражданки КР. Вечером того же дня к депортации готовили 28 человек.