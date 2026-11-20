Как ранее сообщалось, отслеживать перемещения снежного барса, наличие кормовой базы для него егерям Кыргызстана теперь станет проще – организаторы ежегодного благотворительного забега Bishkek Snow Leopard Run передали общественному объединению "Фонд Илбирс" три комплекта профессиональных подзорных труб Swarovski Optik ATS/STS 80 HD с увеличением 20–60x – каждый комплект стоимостью в €3 500. Поле зрения составляет от 36 до 20 метров на дистанции 1 000 метров, а минимальная дистанция фокусировки – 5 метров. Такая труба дает высокую детализацию и светопропускание, четкое и яркое изображение даже при слабом освещении. Три комплекта подзорных труб отправят в те заповедники, которые входят в ареал обитания снежного барса и где не хватает технического оснащения. Предварительно это заповедники Беш-Арал, Кан-Ачуу и Кулун-Ата.

Приобрести и доставить трубы из Германии удалось по итогам забега Bishkek Snow Leopard Run прошлого года – участие в нём приняли 5,5 тысяч человек. Как рассказал Арслан Малдыбаев, генеральный директор компании Nomad Sport, понадобилось восемь месяцев, чтобы решить все вопросы, связанные с логистикой – надо было доказать, что настолько мощное оборудование будет использоваться не в военных целях, а для сохранения и увеличения популяции снежного барса в Кыргызстане.

"Наша глобальная миссия - продвигать спорт в массы, чтобы нация была здоровой, дети вдохновлялись примером старшего поколения. Кроме того, у мероприятия есть благотворительная цель - поддержка снежного барса. Потому что это не только символ нашей страны, но и важнейший индикатор состояния окружающей среды. Он находится на вершине биологической пищевой цепи, и от его благополучия зависит понимание экологической ситуации в целом. Если барсов в Кыргызстане не станет, это будет означать, что экология в критическом состоянии и в ближайшие десятилетия нас ждут большие проблемы. Поэтому внимание к сохранению этого символа так значимо для нашего забега", – объяснил Арслан Малдыбаев.

Всего за 7 лет проведения благотворительного марафона организаторы собрали около 7 миллионов сомов, которые направили на сохранение экосистемы снежного барса, охрану экологии и улучшение городской инфраструктуры. Так, для ботанического сада им. Э.Гареева приобрели более 40 единиц техники, на стадионе "Спартак" построили workout- площадку, для егерей – 90 комплектов горной экипировки, внедорожник "Нива" для Министерства природы Кыргызской Республики, более 30 фотоловушек для наблюдения за дикими животными, в том числе снежными барсами, и т.д.

Как отметил глава общественного объединения "Фонд Илбирс" Заирбек Кубанычбеков, такое сотрудничество приносит свои плоды: фотоловушки помогают проводить учет и мониторинг диких животных и при этом предотвращают браконьерство, а популяция снежного барса составляет около 500 особей вместе с котятами, и есть основания полагать, что численность растет. Новые подзорные трубы помогут сделать мониторинг более эффективным – не только наблюдать за скрытными хищниками с безопасного расстояния, но и вести учет парнокопытных, которые составляют основную кормовую базу снежного барса. Это позволит понимать, почему число диких животных уменьшается или увеличивается.

"Для качественного мониторинга нам необходимы мощные подзорные трубы с увеличением от 20 до 60 крат. К сожалению, те дешевые аналоги, которые продаются у нас в Кыргызстане, по сути, игрушки. Они годятся лишь для того, чтобы разглядывать что-то на улице. Нам же требуется профессиональная оптика высокого класса – такая, увидев которую любой биолог скажет: "Молодцы, ребята, отлично работаете".

Что касается биноклей, оптимальные характеристики – 8х40 или 10х40. Проблема в том, что чем больше кратность, тем тяжелее бинокль. Люди не хотят носить лишний вес в горах и часто выбирают либо меньшую кратность, либо дешевые модели за 100–200 долларов, которые не отличаются высоким качеством. А егеря работают в сложнейших условиях: постоянные разъезды на лошадях, перепады температур, осадки. Дешевая оптика ломается за год: перестает работать один окуляр, мутнеет картинка. Для сдачи отчетности и полноценной работы такие приборы не подходят. Профессиональное качественное оборудование жизненно необходимо. Такая оптика может прослужить десятилетия, а если через какое-то время возникнет неисправность, прибор можно отправить в компанию, и они его отремонтируют", – рассказал Заирбек Кубанычбеков.

По словам главы общественного объединения "Фонд Илбирс", в Кыргызстане на одного егеря может приходиться от 7 000 до 10 000 гектаров территории. Обойти такой участок невероятно сложно, а ведь они должны не просто ходить, но и вести мониторинг, писать отчеты и бороться с браконьерами. Если егерь регулярно ведет наблюдения, он точно знает, где и когда появляются определенные группы животных. В обычный бинокль можно посчитать общее количество парнокопытных, но определить их половозрастной состав не получится. И только очень хорошая труба даст четкую картину даже при сложных погодных условиях.

"У нас есть профессиональная шутка: если ты очень счастливый человек, то увидишь барса в горах. Люди могут десятилетиями работать в этой сфере и встретить его максимум два-три раза. А некоторые за пять-шесть лет работы в горах не видят его ни разу. Это невероятно скрытные дикие кошки. Бывает так, что ты проходишь совсем рядом, а они затаились, и ты их просто не замечаешь. А иногда, наоборот, благодаря хорошей оптике их можно спокойно разглядеть с расстояния в полтора километра.

Раньше данные часто дублировались: один человек написал "видел трех барсов", другой "видел одного", и в сумме получалось, допустим, 500 особей. А по факту это могли быть одни и те же животные. Сейчас всё иначе: есть фотоловушки, спутниковые ошейники. С помощью современных технологий можно точно сказать - видели три разных человека одного и того же барса, или это были три разные особи", – рассказал Заирбек Кубанычбеков.

Как сообщил глава фонда "Илбирс", государство тоже закупает технику, но поддержка от таких организаций, как Nomad Sport, вносит большой практический вклад в сохранение барса и его кормовой базы. Организаторы Bishkek Snow Leopard Run, в свою очередь, отмечают, что ничего этого бы не было без участия тех, кто каждый год выходит на старт благотворительного забега.

В марафоне 2026 года приняли участие около 6 тысяч человек, удалось собрать около 1,2 млн сомов. Планируется приобрести для егерей полевые наборы – комплект седел для лошадей и 4-сезонные палатки BTrace Arctic 3.