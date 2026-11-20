За последние пять лет в Кыргызстане приняли пять стратегических решений, направленных на поддержку аграрного сектора, расширение возможностей фермеров и рост производства. Реализованные меры уже принесли ощутимые результаты в ключевых отраслях, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В рамках поддержки племенного животноводства в стране запустили льготное кредитование под 3% годовых. Только в 2026 году 238 субъектов получили финансирование на сумму более 1,1 млрд сомов, а количество племенных хозяйств благодаря господдержке выросло со 186 до 232.

Для обеспечения аграриев доступным финансированием с 2022 года действует программа льготного кредитования под 6%. В её рамках 11 783 фермерам и хозяйствам выделили 27,5 млрд сомов.

Одновременно расширяется инфраструктура хранения и экспорта: по всей республике функционируют 49 торгово-логистических центров, а общая вместимость овощехранилищ достигла 171,9 тыс. тонн.

Активно идёт цифровизация аграрного сектора. В стране запущена платформа iDyikan, где уже зарегистрировались 2 529 фермеров и подали 1 254 онлайн-заявки на льготные кредиты. Кроме того, внедряется спутниковый мониторинг сельскохозяйственных угодий и водных ресурсов.

Серьёзное внимание уделяется модернизации ирригации: в 2021–2026 годах на обновление оросительных систем направили свыше 19 млрд сомов. Это позволило освоить 7 102 гектара новых орошаемых земель и улучшить водообеспечение на площади 71 896 гектаров.

Главная цель проводимых реформ - создание благоприятных условий для фермеров, увеличение объёмов производства и раскрытие аграрного потенциала страны.