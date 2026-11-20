В регионах республики полностью завершены работы по уборке урожая 2026 года, в настоящее время продолжается сев озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Уборка зерновых культур прошла на всей запланированной площади - 617,7 тыс. гектаров. Общий валовой сбор составил 2 386,0 тыс. тонн. В том числе аграрии собрали:

896,0 тыс. тонн кукурузы; 742,5 тыс. тонн пшеницы; 644,6 тыс. тонн ячменя; 81,9 тыс. тонн зернобобовых культур.

Во всех областях страны также на 100% завершена уборка картофеля, овощей и бахчевых. Валовой сбор картофеля достиг 1 080,5 тыс. тонн, овощей - 967,1 тыс. тонн, бахчевых культур - 245,3 тыс. тонн.

Среди технических культур сахарную свёклу убрали с площади 12,0 тыс. гектаров - валовой сбор составил 504,0 тыс. тонн. Кроме того, полностью завершен сбор хлопка (19,2 тыс. тонн), масличных культур (17,3 тыс. тонн) и табака (0,95 тыс. тонн).

Параллельно в республике идёт осенняя посевная кампания. При плане в 200,0 тыс. гектаров озимые культуры уже засеяны на площади 75,45 тыс. гектаров (37,7% от плана), из них 71,8 тыс. гектаров приходится на озимую пшеницу и 2,9 тыс. гектаров - на озимый ячмень.