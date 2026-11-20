Молодёжная сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по муай-тай IFMA 2026 в греческой Олимпии, завоевав девять медалей - две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Золотые награды сборной принесли Диана Зайнитдинова (54 кг) и Рабия Исмаилова (45 кг), выступавшие в возрастной категории U18.

Серебряными призёрами стали Аланур Абдыкаров (54 кг), Темирлан Асылбеков (91 кг) и Али Асхаб Абдулазизов (71 кг). Все трое представляли категорию U18.

Бронзовые медали завоевали Нурсултан Карбозов (U18, 57 кг), Ясин Латифшахов (U16, 67 кг), Артур Мамазаитов (U16, 51 кг) и София Ахмедова (U16, 60 кг).

Подготовкой национальной команды руководили главный тренер Дильшат Даутов, старший тренер молодёжной сборной Ильяр Бакиев и старший тренер женской команды Александр Кононенко.

Кыргызстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно представили страну на международной арене, завершив мировое первенство с девятью наградами.