Министерство здравоохранения Кыргызстана, ЮНИСЕФ и Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) наращивают складские площади для хранения вакцин в нашей стране. Вчера министр здравоохранения Дамир Осмонов и представитель ЮНИСЕФ в КР Саман Таппа открыли городской склад для хранения вакцин на базе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для Бишкека – это, без преувеличения, целое событие. Поскольку, как рассказал в интервью VB.KG главный врач Бишкекского центра госсанэпиднадзора Кубан Кудашев, до этого времени в столице ощущался дефицит складских помещений для хранения вакцин.

"Мы не могли в полном объеме хранить вакцины у себя из-за ограниченных площадей. А город расширяется, растет численность населения, в частности, детского, увеличивается количество медорганизаций. А значит, требуется и больше вакцин. Кроме того, необходим и стратегический запас вакцин на случай вспышки той или иной инфекции, чтобы вовремя предотвратить ее распространение. Качество же вакцин, их эффективность зависят от строгого соблюдения их хранения. То есть строительство такого склада было жизненной необходимостью, - сказал Кубан Уланович.

По его словам, в двух складских помещениях площадью триста квадратных метров, построенных по всем техническим нормам для подобного рода складов, может храниться до трехсот тысяч доз вакцин и шприцев. На первом этаже уже устанавливают холодильное оборудование с температурным режимом вплоть до минус 70 градусов. Предусмотрена и специальная система вентиляции.

Кубан Кудашев выразил огромную признательность Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации и ЮНИСЕФ за неоценимый вклад в охрану здоровья детей и населения Кыргызстана. Он подчеркнул, что Программа иммунопрофилактики является одной из приоритетных программ в системе здравоохранения нашей страны. Регулярная плановая иммунизация признана экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения, которая позволяет значительно снизить уровень детской заболеваемости и инвалидности.

Строительство склада для вакцин Центра госсанэпиднадзора в Бишкеке реализовано ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством здравоохранения при финансовой поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, который уже много лет поставляет вакцины для детей в нашу страну.

Как подчеркнул в интервью VB.KG глава ЮНИСЕФ в Кыргызстане Саман Таппа, согласно Программе иммунопрофилактики, в Кыргызстане было запланировано открытие четырех складов для хранения вакцин. Первый уже сдан в эксплуатацию в Жайылском районе, сегодня мы открыли второй в Бишкеке, строительство третьего в Узгене будет завершено к середине будущего года.

Подписано также соглашение между GAVI и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики по строительству национального склада для хранения вакцин, на которое предусмотрено более одного миллиона долларов.

- Строительство таких складов очень важно для каждой страны. Главным критерием контроля качества препаратов является режим их хранения. Даже если вакцина прошла все тесты на эффективность и безопасность, но режим хранения был нарушен, она может потерять свою активность, а поэтому будет бесполезной в профилактике заболеваний. При правильном же хранении и применении - это незаменимый инструмент для профилактики инфекционных заболеваний, - сказал Саман Таппа.

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов подчеркнул важный вклад GAVI и ЮНИСЕФ в развитие иммунизации в Кыргызстане, включая внедрение новых вакцин и защиту детей от инфекций, контролируемых вакцинацией. Он отметил, что Кыргызстан намерен увеличить государственное финансирование Программы иммунопрофилактики и обеспечить управляемый переходный период.

Сотрудничество с GAVI и ЮНИСЕФ рассматривается как ключевой инструмент для достижения этих целей, сочетая национальное софинансирование и поддержку партнеров. Среди главных приоритетов страны - модернизация холодовой цепи, цифровизация учета вакцин и строительство Национального склада вакцин.

- Мы открываем важный объект, который станет одним из ключевых звеньев в обеспечении надежного хранения и бесперебойного распределения вакцин. Каждый понимает, насколько важна вакцинация в сохранении здоровья населения, особенно детей, это – надежный щит и фундамент здоровья. Путь к реализации этого проекта был непростым, потребовались значительные организационные усилия, согласование технических и финансовых вопросов, поиск необходимых ресурсов. И сегодня благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон мы открываем так необходимый для нашего здравоохранения объект, - отметил министр здравоохранения.

Как отмечалось, существует множество инфекционных заболеваний, наиболее распространённых насчитывается более двухсот. Поэтому необходимо постоянно контролировать эпидемиологическую ситуацию, вовремя проводить прививки против особо опасных заболеваний. Кстати, в 1999 году Центр по контролю над заболеваемостью (CDC) США опубликовал список 10 величайших достижений здравоохранения XX века. Первым в этом списке значится иммунопрофилактика. Предотвращение распространения инфекций с помощью иммунизации, без сомнения, является одним из величайших достижений человечества в области медицины.